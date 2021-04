Präsenz-Seminar für Schüler*innen der 3. - 4. Klasse

Learning by doing. Learnig by viewing: Worauf muss ich achten, wenn ich Bilder ins Netz stelle? Persönlichkeitsrecht? Datenschutz? Recht am eigenen Bild? Anhand des interaktiven Films "Elli online" entscheiden Schüler*innen, wie sie sich im Netz präsentieren. Spielerisch lernen sie, wie sie ihre Privatsphäre schützen können und werden für einen kritischen und reflektierten Umgang mit ihren persönlichen Daten sensibilisiert.

Wann nach Absprache

Dauer 3 Schulstunden

Voraussetzung Internetzugang

Projektpartner Planet Schule