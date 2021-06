per Mail teilen

Grundschulen aus den Regierungsbezirken Stuttgart und Freiburg aufgepasst: holen Sie sich für das neue Schuljahr vier abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten ins Klassenzimmer – plus einen Elternabend.

Dann nichts wie los! Schreiben Sie uns, warum Sie unbedingt dabei sein möchten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und drücken die Daumen.

Das Angebot richtet sich an Grundschulen aus den Regierungsbezirken Stuttgart und Freiburg. Im Schuljahr 2022/23 bieten wir die Module in den Regierungsbezirken Tübingen und Karlsruhe an.

Bewerbungsfrist ist der 18. Juni 2021.