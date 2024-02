per Mail teilen

Kinder begegnen Nachrichten im Internet, im Radio, im Fernsehen oder in Zeitungen. Doch wie entstehen sie überhaupt, wie sind sie aufgebaut und welchen Informationen kann man überhaupt glauben?

SWR Medienstark und Planet Schule haben dazu die Unterrichtseinheit "Knietzsche macht Nachrichten" entwickelt, in der die Schüler*innen lernen, Nachrichten zu verstehen und sie in eigenen Worten wiederzugeben. Dazu gestalten die Kinder einen eigenen Bericht in Form eines digitalen Bilderbuchs.

Für die 3. und 4. Jahrgangsstufe

Das Projekt richtet sich an Kinder im Grundschulalter der 3. und 4. Jahrgangsstufe und kann in vier Unterrichtsstunden oder im Rahmen eines Projekttages umgesetzt werden.

Mit Handbuch und App

Das dazugehörige Handbuch für Grundschulpädagoginnen und -pädagogen ist auch ein Nachschlagewerk mit Tipps für frei zugängliches Unterrichts- bzw. weiterführendes Informationsmaterial. Mit der App „Knietzsches Geschichtenwerkstatt“ können die Kinder das Gelernte eigenständig und kreativ umsetzen.

