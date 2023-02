Unser Jugendworkshop ist ein Angebot für 8., 9. und 10. Klassen aller Schularten.

Wir alle sind Teil der Medienwelt und haben in den sozialen Medien viele Optionen: Wem will ich folgen? Was gebe ich von mir preis? Und: Wie oder wer will ich sein? Den persönlichen Antworten auf diese Fragen geben wir Raum, zugleich befähigen wir die Jugend- lichen, Herausforderungen der digitalen Welt kritisch zu hinterfragen und ihnen souverän zu begegnen – insbesondere Fake News, Hassrede, Panikmache, Authentizität, Algorithmen, Datenklau und Werbung.

Im Workshop überprüfen die Jugendlichen gemeinsam, welche Facetten von sozialen Medien ihnen guttun und welche nicht und sie erproben Methoden für ihr persönliches stressfreies Mediensetting.

Der eintägige Workshop findet nach den Sommerferien 2023 im SWR statt.

Jetzt schon online einsteigen

Bis dahin haben wir Teile des Workshops ins Netz geholt: #WasMitMedien – Dein SWR Infoparcours.

Gerne laden wir Lehrkräfte und Schüler*innen ein, den etwa zweistündigen Infoparcours ganz gemütlich zu Hause zu absolvieren.

App-Parcours – was muss ich tun?

Der Infoparcours kann als Einzelspieler*in oder als Klassenverband durchlaufen werden.

Zunächst bitte die kostenfreie Lern-App Actionbound auf Smartphone oder Tablet laden und starten. (App-Store | Google-Play)

Unter diesem Link dann wahlweise den allgemeinen Start-Code scannen (befindet sich oben rechts) oder über den entsprechenden Button eine Klassen-Challenge anlegen; dessen Start-Code vermailen und los geht’s! Feedback ist übrigens äußerst willkommen – dazu bitte die Gelegenheit am Ende der Challenge nutzen. Besten Dank!