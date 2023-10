„Journalismus macht Schule“ und die neue Herausforderung KI

per Mail teilen

Um den wachen Umgang mit Nachrichten in Schulen in ganz Deutschland zu trainieren, haben sich Medien und Bildungsanstalten zum Verein „Journalismus macht Schule“ zusammengeschlossen. Wichtig auch: der Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern, wie beim Netzwerktreffen im Oktober im SWR Stuttgart.

Hauptgesprächsthema an diesem Tag war der Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Ein Thema, für das wir immer mehr technisches Know-how, aber auch den sensiblen Umgang mit Quellen benötigen. „Es ist fünf nach zwölf“, stellte Schulleiterin Silke Müller aus Hatten in ihrem Impulsvortrag fest, „wir haben keine Zeit mehr.“

In der anschließenden Diskussion – an der auch der ARD Vorsitzende Kai Gniffke teilnahm – ging es nicht nur um die Risiken von ChatGPT und anderen KI-Tools, sondern auch um die Chancen und den Umgang damit. Wichtige Aspekte, die in Workshops vertieft wurden.