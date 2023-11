Tausende Schülerinnen und Schüler waren mit dabei

Einmal im Jahr können beim ARD Jugendmedientag Schulklassen Medien von einer neuen Seite erleben. In interaktiven Workshops und Live-Sessions können sie mitmachen, Fragen stellen und den Redaktionsalltag kennen lernen – digital, in der Schule oder vor Ort. Über 700 Schülerinnen und Schüler besuchten die SWR Funkhäuser und Studios in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.