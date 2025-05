It's a match – Social Media Workshop für Jugendliche

per Mail teilen

TikTok, Insta, Snapchat – huch, schon wieder ist 'ne Stunde verflogen. Was erlebt ihr dort, wie fühlt ihr euch dabei?

In diesem Social Media Workshop checken wir gemeinsam eure ForYouPage, Timeline und Screentime: seid ihr happy mit dem, was euch in Social Media erreicht?

Eine bessere Zeit haben

Gemeinsam suchen wir nach Ideen und Strategien, wie ihr gut informiert und unterhalten werdet ohne die zeitliche Kontrolle zu verlieren. Wir schauen genau hin, was euch stresst oder verunsichert und tauschen hilfreiche Tipps. Denn: drüber reden hilft, die Algorithmen und Interessen der Plattformen zu verstehen auch.

Meinung vs. Info – Wie erkenne ich guten Journalismus?

Wir erkennt ihr beim Scrollen durch Social Media, was wirklich wichtig und vertrauenswürdig ist? Im Workshop geht es auch darum, journalistische Inhalte von anderen Beiträgen zu unterscheide und zu verstehen, was guten Journalismus ausmacht.

Austausch mit Journalist:innen

Im Gespräch mit Medienmacher:innen diskutiert ihr, worauf es ankommt, um Nachrichten und Beiträge auf ihre journalistische Sorgfalt und Wahrhaftigkeit zu checken. Es geht um Themen wie Relevanz, Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Recherche – und das alles so, dass ihr in der digitalen Welt richtig durchblickt.

Termine und Buchung

Termin: freitags (während der Schulwochen)

Dauer: 4 Stunden (09:30 bis 13:30 Uhr)

Ort: SWR Funkhaus Mainz, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz



Freie Termine können auf unserer zentralen Anmeldeseite gebucht werde (einsortiert in die Rubriken Bundesland Rheinland-Pfalz, Region Mainz)*:

medienbildung-anmeldung.de

* sollte "It's a match" nicht bei den Angeboten auftauchen, sind aktuell alle Termine vergeben. Es lohnt sich die Seite regelmäßig zu checken, weil wir kontinuierlich neue Termine einstellen.