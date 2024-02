Seit 2003 bringt das Ohrenspitzer-Projekt Kinder im Alter zwischen 3 und 14 Jahren mit interessanten Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung des aktiven Zuhörens in Berührung. Für Kindergärten gibt es die Möglichkeit, vor Ort auszuprobieren und im Alltag zu erleben, wie sich praktische Medienarbeit in den gewohnten Ablauf integrieren lässt. Die Zahl der Projektschulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist auf über 300 beteiligte Schulen angewachsen.



Der SWR unterstützt Ohrenspitzer in vielfältiger Weise: so entstehen immer wieder Ideen in Zusammenarbeit mit der SWR2 Spielraum Redaktion, wie zum Beispiel die Hörbögen zur SWR2 Reihe „Die Geschichte“ und zu SWR2 Hörspielen. Für die Arbeit im Unterricht stehen bei SWR2 Spielraum eine Reihe von Hörspielen und Radiogeschichten zum Nachhören und Herunterladen bereit, für welche das Ohrenspitzerteam Begleitmaterialien erarbeitet hat. Weitere Hörbögen finden sich auf den Seiten von ohrenspitzer.de.