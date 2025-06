Film verstehen - Film drehen!

Im Rahmen der SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz laden wir Schulklassen am 22. November 2019 zu einem Filmerlebnistag in den SWR Mainz ein.

Mediale "Helden" sind oft auch dort Vorbilder, wo ihre Handlungen mehr konsum- als werteorientiert sind. Stars aus verschiedenen Formaten sind Projektionsfläche für eigene Wünsche. Auch Rollenverständnisse, Haltungen und Handlungen werden oft medialen Kontexten entnommen. Doch welche Konsequenzen ziehen Zuschauer aus diesen medialen Botschaften? Welche Wirkungen und Auswirkungen können gut gestaltete und glaubhaft in Szene gesetzte Inhalte hervorrufen?

Filmische Erfahrungen, ganz egal, ob sie mobil oder auf einer Kinoleinwand gemacht werden, brauchen Reflexion, heute mehr denn je.

Zur Finissage der SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz laden wir daher Schulklassen ab Jahrgangsstufe 10 und deren Lehrer*innen in das SWR Funkhaus Mainz ein. Dort erleben sie in Kinoatmosphäre den Film "Raus", lernen die Macher persönlich kennen und erhalten in Barcamps Tricks und Tipps von Experten. Nach der Veranstaltung sind alle Teilnehmenden dazu aufgerufen, das Gesehene und Gehörte aktiv umzusetzen und einen eigenen Kurzfilm zu drehen. Als Gewinn lockt ein Besuch im Tatort-Haus Anfang 2020 in Baden-Baden.

Programm

Wann? Freitag, 22. November 2019, 9:30-14:30 Uhr

Wo? SWR Funkaus Mainz



09:30 Ankommen



09:40 Begrüßung durch Alina Schröder, Programmchefin DASDING



09:50 Filmvorführung "Raus" (D 2018)



11:30 Filmgespräch mit Philipp Hirsch, Regisseur "Raus" und Marcel Lenz, Produzent "Raus" Moderation: Dr. Manfred Hattendorf, Leiter Abt. Film und Planung SWR



12:00 Mittagspause – Imbiss im Foyer des Funkhauses



12:30 Barcamps



Traumberuf Schauspieler?

Matti Schmidt-Schaller, Hauptdarsteller "Raus"



Vom Text zum Film

Philipp Hirsch, Regisseur "Raus", Marcel Lenz, Produzent "Raus"



Filmgestaltung praktisch – Effekte und Tricks

Nikolaus Zakarias, SWR



Gewalt im Film

Birgit Goehlnich, FSK



14:00 Abschluss im Plenum



14:30 Ende der Veranstaltung

Zur Anmeldung beim Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz.

Der Filmerlebnistag ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Vision Kino, SchulKinoWochen Rheinland-Pfalz, Stiftung MKFS, LMK, FSK, Pädagogischem Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Bildungsministerium Rheinland-Pfalz und SWR.