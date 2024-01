Europäische Schülerinnen und Schüler produzieren Nachrichtensendungen mit professioneller Unterstützung des SWR

Nach der Veranstaltung „Kommunalpolitik trifft SWR“ erreichte den SWR eine Schulanfrage wegen eines Funkhausbesuchs und/oder Workshops zu Nachrichten- und Informationskompetenz und/oder professionelle Unterstützung zur Produktion einer Nachrichtensendung für eine Gruppe von 44 Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, Island und Spanien. Nach und nach wurde es konkreter: Sie müssen für das Erasmus-Projekt „Our TV Channel“ eine englischsprachige Nachrichtensendung erstellen.

Premiere: Am 1. Dezember fand erstmals gemeinsam mit dem SWR ein Erasmus-Projekt am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium in Neckarbischofsheim statt. Unter dem Namen „Our TV Channel“ produzierten 44 Jugendliche aus Deutschland, Island und Spanien eine Nachrichtensendung. Diese wurde in Englisch produziert.

Drei Gruppen – Drei Themen – Drei Nachrichtensendungen

Schulsystemen in den drei Ländern Spanien, Island und Deutschland

Umweltschutz

Perspektive für junge Leute in den 3 Ländern

Für jedes der drei Themen kam ein „Experte“ für ein Interview in die Schule: der Schulleiter, der Bürgermeister von Neckarbischofsheim und der Leiter der örtlichen „Naturfreunde“- Verein.

Grundlage ist das modulare Konzept der SWR Mediendetektive für die Grundschule, das für weiterführende Schule getestet und angepasst werden kann. Somit können alle angefragten Redaktionen auf ein fertiges Konzept zurückgreifen. Die Vorbereitung (Technik, Thema, Teams, Rollen) erfolgt eigenverantwortlich in der Schulklasse, die Produktion wird professionell unterstützt.

Das Feedback

„Die Vorbereitung war sportlich, aber der Aufwand hat sich gelohnt!”

Deutsche Lehrkraft



„Plötzlich beteiligen sich unsere Schüler aktiv und sagen mehr als drei Worte!”

Isländische Lehrkraft



"Der Unterschied zwischen Interview, Beitrag und Umfrage wurde uns erst klar, als wir eine Sendung von SWR Aktuell angesehen haben.”

SchülerIn



„Ein tolles europäisches Gemeinschaftsprojekt. Drei professionelle Schüler-Nachrichtensendungen an einem Tag – grandios!“

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, SWR-Team