Perfekte Mädchen

Lisa und Lea haben einen Traum: Sie wollen Balletttänzerinnen werden, gefeierte Ballerinas. Beide Mädchen besuchen die weltberühmte John Cranko-Ballettschule in Stuttgart. Die Dokumentarfilmerin Inga Bremer begleitet die beiden über mehrere Monate hinweg mit der Kamera und beobachtet sie dabei, wie sie für die Erfüllung ihres Traums kämpfen.

Lea trainiert hart für ihr Diplom SWR SWR - Inga Bremer

Die 21-jährige Lea steht kurz vor ihrer Diplomprüfung. Danach erwartet sie ein sogenanntes „Elevenjahr“ am Stuttgarter Ballett. Der Leistungsdruck, der während der gesamten Ausbildung auf den Ballettschülern/innen der John Cranko-Schule lastet, lässt auch nach bestandener Prüfung nicht nach – ganz im Gegenteil. Während des Elevenjahres, vergleichbar mit einem Praktikum, muss sich Lea beweisen und versuchen, ein Bühnenengagement für die Zeit danach zu bekommen.

Lea ist optimistisch, aber sie hat auch Angst vor dem neuen Lebensabschnitt. Ohne den unnachgiebigen Druck durch ihre Ballettlehrer fällt es den Tänzern oftmals schwer, die notwendige enorme Disziplin aufzubringen. Lea muss auf vieles, das für junge Erwachsene ihres Alters selbstverständlich ist, verzichten. Die Versuchung, aus dem strengen Disziplinkorsett auszubrechen und unbeschwert ihr Leben zu genießen, ganze Nächte durchzumachen, ist groß. Sie ahnt nicht, welche Überraschungen das Jahr am Stuttgarter Ballett für sie bereithält.

Die 11-jährige Lisa hat noch mehrere Jahre Ausbildung bis zur Abschlussprüfung vor sich. Sie absolviert die Grundausbildung der John Cranko-Ballettakademie. Wie jedes Jahr wartet sie voller Nervosität und Angst auf die Zeugnisvergabe. Lisa hofft, dass sie in die nächste Klasse versetzt wird und dass ihr Stipendium weiterläuft. Jedes Jahr müssen Mädchen und Jungen die Schule verlassen: Nur die Besten dürfen bleiben. Bereits mit knapp sechs Jahren kam Lisa in die John Cranko-Schule; seit sie neun ist, besucht sie das hauseigene Internat. Ihre Eltern sieht sie seitdem nur noch an den Wochenenden und in den Ferien. Nicht nur für ihre Familie, auch für Freundschaften lässt die Ballettausbildung ihr kaum Zeit. Lisas feste Überzeugung, dass ihr Lebenstraum die Opfer, die sie bringt, wert ist, gerät im Laufe des Schuljahrs ins Wanken.

Ein Film über Lebensträume und die Schwierigkeiten, sie wahr werden zu lassen.