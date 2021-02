Hier stellen die Lehrkräfte die Aufgaben und die Schüler*innen bekommen alle die selben Fälle zu lösen: FAKE, NOT FAKE oder SATIRE? Durchforste das Netz, konsultiere Hilfeseiten, checke Impressums-Angaben und prüfe über die Bilderrückwärtssuche, ob das, was behauptet wird, so stimmen kann. Hast du das Zeug zur*m Klassenbesten?

Lernraum anlegen Lernraum anlegen Die Lehrkraft legt Sie für die Gruppe einen virtuellen Lernraum unter einem Phantasienamen an, der keine Rückschlüsse auf Personen oder die Institution zulässt. Ein Login-Verfahren ist nicht notwendig. Der sich öffnende Verwaltungsbereich besitzt einen individuellen kryptischen Link, womit er sich jederzeit aufrufen lässt. Ganz wichtig: als Lesezeichen abspeichern! Durch Anklicken können Aufgaben aus dem großen Angebot hinzugewählt werden, durch nochmaliges Klicken werden sie wieder entfernt. Link teilen Zufrieden mit der Aufgabenliste? Durch Klicken auf SPEICHERN UND TEILEN generieren sich automatisch ein Spieler*innen-Link sowie ein QR-Code, über die Teilnehmende in den virtuellen Lernraum gelangen. Die Ansicht im Verwaltungsbereich springt in den Live-Modus um. Klassen-Challenge mitverfolgen Im Unterricht lässt sich dann live mitverfolgen, welche Schüler*innen welche Aufgaben bereits bewältigt haben und ob sie dabei erfolgreich waren. Die gesamten Spielergebnisse lassen sich als PDF speichern und unkompliziert ausdrucken. So kann in der Nachbesprechung gezielt Bezug genommen werden, bspw. auf auffallend schwierige Aufgaben oder besonders gut gelöste Beispiele. Für alle ab 14, für den (Fern-)Unterricht Das Materialpaket umfasst eine ausführliche Anleitung sowie Ideen für den Unterrichtsaufbau, Arbeitsblätter, Lehrplanbezüge sowie technische Tipps zur Handhabung und Anwendung. Download: Lehrkräfte-Infobogen Die Spieldauer variiert in Abhängigkeit von der Anzahl und Schwierigkeit der gestellten Aufgaben. Beim Zusammenstellen des Lernraums errechnet sich ein Richtwert. SWR Fakefinder School