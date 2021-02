per Mail teilen

Beim Fakefinder Kids checkst du Videos und Chats aus dem Netz: Wo steckt Werbung drin, wo wird im Bild getrickst oder ein fieser Kettenbrief verschickt? Wer die Tipps von Mona und Henri beherzigt, hat schnell den Durchblick und entdeckt ganz spielerisch, wenn geschummelt wird.

Fakefinder Kids starten!

Tricksereien und Betrug aufdecken

Mona und Henri schauen sich mit dir zusammen Chats und Videos aus dem Netz genauer an. Denn nicht alles dort ist in Ordnung – ziemlich häufig versteckt sich hinter den lustig anzusehenden Clips etwas Geschummeltes, Betrug oder auch glatte Lügen. Das kann Werbung sein oder Bildtricks, auf die du hereinfällst. Auch kann es vorkommen, dass du dich beim Verschicken von Nachrichten durch Kettenbriefe unter Druck setzen lässt – und das ist nicht OK!

Level für Level

In vier Spielrunden (WERBUNG, BILDTRICK, KETTENBRIEF und SUPERLEVEL) lernst du die Tricksereien zu entlarven und spielst dich zum echten Fakefinder-Star! Und wenn es nicht auf Anhieb klappt, drehst du einfach noch eine Runde!

Für alle ab 8 Jahren, für den (Fern-)Unterricht

Das Materialpaket für Lehrkräfte umfasst Unterrichtsaufbau, Arbeitsblatt, Elternbrief, Lehrplanbezug sowie technische Tipps zur Handhabung und Anwendung.

Download: Lehrkräfte-Infobogen

Die reine Spieldauer beträgt etwa eine halbe Stunde.

Betrug und Tricks erkennen: Fakefinder Kids starten!