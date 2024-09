Beim SWR in Stuttgart gab es für 16 Gewinner:innen des SWR Wettbewerbs „Prompter Challenge“ Einblicke in die Arbeit einer Nachrichtenredaktion. Zentraler Bestandteil war der Austausch mit den Nachrichtenmacher:innen von SWR Aktuell. Neben vielen spannenden Einblicken, die die Teilnehmenden erhielten, beeindruckte sie vor allem die Offenheit in der Diskussion. Und die Schnelligkeit: Nach nur anderthalb Stunden im Funkhaus, war die Gewinnergruppe schon in SWR Aktuell in einem Beitrag zu sehen.