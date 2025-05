ARD Nachrichtentag – im SWR oder digital dabei sein

SWR Funkhaus Stuttgart



Nachrichtenworkshop

Im SWR Funkhaus Stuttgart gibt es für die Gewinner:innen des SWR Wettbewerbs „Prompter Challenge“ Einblicke in die Arbeit einer Nachrichtenredaktion. Zentraler Bestandteil ist der Austausch mit den Nachrichtenmacher:innen von SWR Aktuell.

Die Veranstaltung ist ausgebucht.



Fake oder Fakt? Workshop zu TikTok als Nachrichtenplattform

Hier nehmen wir TikTok genauer unter die Lupe. Wir unterscheiden glaubwürdige Nachrichten von Desinformation und beleuchten die vielfältigen Nachrichtenkanäle auf der Plattform. Gemeinsam erarbeiten wir, was den entscheidenden Unterschied ausmacht. Darüber hinaus setzen sich die Teilnehmenden mit ihrem eigenen Verhalten auf TikTok auseinander: Was empfinden sie als störend? Wie könnte ein Nachrichtenkanal aussehen, der sie anspricht?

Anmeldung



SWR Funkhaus Baden-Baden

Ein intensiver Nachrichtenworkhop erwartet Lehrkräfte im SWR Funkhaus Baden-Baden, inklusive Besuch bei SWR3 und in den SWR-Nachrichtenstudios.

Die Veranstaltung ist ausgebucht.



Journalismus macht Schule - Unterrichtsbesuch vom SWR

Im Rahmen unseres Angebots "Journalismus macht Schule - Unterrichtsbesuch vom SWR" kommen SWR Journalistinnen und Journalisten in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs in Schulklassen und berichten über ihre tägliche Arbeit, schauen auf die Informations- und Medienwelten der Jugendlichen und erarbeiten gemeinsam Strategien, wie auch die Jugendlichen verlässliche und unabhängige Informationen erkennen können.

Anmeldung