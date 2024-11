per Mail teilen

Workshops in den Medienhäusern, digitale Sessions, Schulbesuche und ein Livestream: Am 13. November fand bundesweit der ARD Jugendmedientag statt. Im Fokus passend zum Jahr der Nachricht: News und Desinformation. Auch im SWR in Stuttgart, Baden-Baden und Mainz gab es ein großes Workshop-Angebot. Und begeisterte Schülerinnen und Schüler. Mehr als 15.000 waren beim sechsten ARD Jugendmedientag dabei – allein bei den SWR Angeboten über 6.000.