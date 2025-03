Unsere SWR Angebote

per Mail teilen

Vom 28. April bis 9. Mai finden die Aktionen zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai statt - auch wir vom SWR sind mit Newscamps, Unterrichtsbesuchen und Korrespondententalks dabei.

Wie gut es Journalistinnen und Journalisten gelingt, faktenbasierte Informationen zu recherchieren und verbreiten können, hängt auch davon ab, wie ungehindert sie arbeiten können. Doch in vielen Ländern der Welt leben Journalistinnen und Journalisten in großer Gefahr. Und auch in Deutschland müssen sich Medien immer wieder gegen Einschränkungen der Pressefreiheit wehren.

Bei den ARD Aktionstagen zur Pressefreiheit lernen die Schülerinnen und Schüler in zahlreichen Veranstaltungen die Bedeutung der Pressefreiheit kennen und treffen Journalistinnen und Journalisten, die von ihrem Arbeitsalltag berichten.

Unser Angebot:

28.4.-9.5. Schulbesuche und Korrespondententalks

Vor Ort und digital im Gespräch mit unseren SWR Journalist:innen und Korrespondent:innen. Diese Aktionen finden gemeinsam mit "Journalismus macht Schule" statt. Alle Infos gibt es hier .

29.4.-6.5. Newscamps

Bei unseren Newscamps erfahren Schülerinnen und Schüler, warum Nachrichten in Zeiten von Fake News für ihr Leben wichtig sind.



29. April - SWR Studio Freiburg

30. April - Offener Kanal Mainz

6. Mai - Hambacher Schloss

Eine Übersicht aller ARD Aktionen gibt es hier .