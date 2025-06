Die Bilderrückwärtssuche

per Mail teilen

Bild-Dekontextualisierungen könnt ihr ganz rasch aufdecken

1. Meldung mit dem Bild, das ihr checken wollt, in „Google Chrome“ öffnen

2. So lange mit dem Finger auf das Bild tippen, bis sich das Menü öffnet

3. „Mit Google nach Bild suchen“ auswählen

4. Treffer kritisch untersuchen

Eure Rechercheaufgabe

Über Facebook ging das folgende Foto viral – zusammen mit dem Text:

„Bitte genau lesen, was auf dem Tankfahrzeug steht!!! Das Foto wurde auf dem Flughafen in Frankfurt gemacht!

Bitte lasst das Bild in der VK Welt rumgehen!“

Bitte untersucht den folgenden Screenshot mit der Google-Bilderrückwärtssuche. Handelt es sich hier um ein Original oder ist das Bild manipuliert?

Viel Erfolg!