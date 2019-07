Türen auf für Jugendliche aus dem Großraum Stuttgart. Einen Tag lang werden aus Schülerinnen und Schülern Sportreporter, Moderatorinnen, Kameramänner und Bühnentechnikerinnen. In vielen Workshops erleben Jugendliche aller Schularten was alles dazu gehört, wenn der SWR im Fernsehen, im Radio und im Netz auf Sendung geht. Erfahrene Medienprofis coachen die Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe und stehen für alle Fragen bereit.

Bei den ARD-Jugendmedientagen am 11. und 12. November 2019 reißen alle Landesrundfunkanstalten ihre Türen weit auf: zu Beginn der ARD-Themenwoche "Bildung" sind Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland eingeladen, "ihre" Sender zu besuchen und gemeinsam mit den Profis Programm zu machen. Der ARD-Jugendmedientag im SWR findet am Montag, den 11. November 2019 in Stuttgart statt.

Dauer 0:39 min ARD Jugendmedientag im SWR Am 11. November 2019 findet der ARD Jugendmedientag im SWR Funkhaus Stuttgart statt. Video herunterladen (1,5 MB | MP4)

Um was geht's?

Der ARD-Jugendmedientag in Stuttgart ist ein Angebot des SWR für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe und ihre Lehrkräfte. Die Teilnehmenden erwartet ein vielfältiges Angebot, das im Klassenverbund durchlaufen wird: spannende Parcours, Besuche in Fernseh- und Radiostudios sowie ganz viel Selbermachen stehen auf dem Programm.

Wann ist der ARD-Jugendmedientag im SWR?

Der ARD-Jugendmedientag im SWR findet am Montag, den 11. November 2019 ganztägig statt. Es wird in zwei Timeslots gestartet. Das Programm dauert dann entweder von 9 bis 15 oder von 10 bis 16 Uhr.

Wo findet das Ganze statt?

Der SWR hat in Stuttgart einen seiner Hauptstandorte – in diesem Jahr findet der Jugendmedientag dort statt: Das Funkhaus ist aus dem VVS-Gebiet einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, Busse können in unmittelbarer Nähe parken.

Was kostet die Teilnahme?

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anfahrt ist selbst zu organisieren und zu tragen.

Wie kann ich mich anmelden?

Lehrkräfte aller Schulen ab der 8. Jahrgangsstufe können ihre Gruppen hier anmelden. Anmeldeschluss ist der 26. September 2019. Zehn Gruppen werden ausgelost.