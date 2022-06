Mit Lisa Bund, Mitch Keller, Vincent Gross und Emilija Wellrock präsentiert SWR4 am Sonntag, 26. Juni auf der SWR Gutenbergbühne Schlager-Künstler*innen, die die Herzen der Mainzer Johannisnachtbesucher*innen höher schlagen lassen. Abends bringen Markus & Die „Ich will Spaß-Show“ das Publikum mit ihrer Show zurück in die 80er Jahre. Moderiert wird der Abend von SWR4 Moderator Michael Münkner.

Lisa Bund: Bekannt wurde Lisa Bund 2007 als Drittplatzierte bei Deutschlands erfolgreichster Castingshow DSDS. 2020 startet sie ihr Comeback mit der Single „Das ist Liebe“. Miriam Stengel Mitch Keller: Mitch Keller kennt das Showgeschäft aus mehreren Perspektiven: Er ist erfolgreich als Solist, Backgroundsänger und Komponist. 2022 schlägt der gebürtige Berliner mit seiner Single „Neue Wege“ ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Robert Recker Vincent Gross und Emilija Wellrock: Vincent Gross, der 25-jährige Schweizer mit norddeutschen Wurzeln, bekommt von seinen Fans mächtig „Rückenwind“. Gespannt warten sie auf sein viertes Album „Frei“, das im August erscheinen wird. Emilija Wellrock stammt aus der Ukraine. Sie ist Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin, die solo begeistert, aber auch an der Seite von Vincent Gross („Wo die Liebe wohnt“) Erfolge feiert. SWR Torsten Silz Markus & Die „Ich will Spaß-Show“ Willkommen zurück in den 80er Jahren Ab 19:30 Uhr heißt es: Willkommen zurück in den 80er Jahren. Markus & Die „Ich will Spaß-Show“ bieten eine „Neue Deutsche Welle“-Revue mit den größten Hits dieses einzigartigen Jahrzehnts. Beste Unterhaltung für alle Generationen – und Spaß ohne Ende: mit Markus und der NDW-Band. SWR Datum: Sonntag, 26. Juni 2022 Beginn: 16:30 Uhr

16:30 Uhr: Lisa Bund, Mitch Keller, Vincent Gross und Emilija Wellrock

19:30 Uhr: Markus & DIe "Ich will Spaß-Show" Ort: SWR Gutenbergbühne

Lageplan