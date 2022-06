per Mail teilen

Am Montag, 27. Juni geht die Schlagerparty weiter mit Wind und The Rocking Waves. Moderation: Michael Münkner

Gute-Laune-Schlager mit der Gruppe Wind

Die Band ist seit dem Jahr 1985 nicht mehr aus der deutschen Schlagerszene wegzudenken. Dreimal nahm sie am Eurovision Song Contest teil, mit zwei zweiten Plätzen gehört die Band zu Deutschlands erfolgreichsten Teilnehmern beim ESC.

Ihre Lieder „Für alle“ oder „Lass die Sonne in dein Herz“ wurden zu Evergreens.

The Rocking Waves

Rock & Schlager. Geht nicht? Geht doch!

Zum Abschluss heizen The Rocking Waves um Wind-Sänger Andreas Lebbing dem Publikum ab 20:30 Uhr noch mal kräftig ein. Die Gruppe führt zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört: deutsche Schlager in einer Rock- oder Blues-Version. Ein stimmungsvolles Finale nach vier Tagen abwechslungsreichem Musikprogramm.

Mit dieser auf den ersten Blick ungewöhnlichen Mischung erobert die Band die Herzen der Besucher im Nu, ein echtes Live-Erlebnis für Schlagerfans und Rockliebhaber*innen.

