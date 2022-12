Lea Wagner: Ganz nah dran an der Nationalmannschaft

Von Doha zum Mannschaftshotel, dann zum Trainingsgelände, später ins Stadion und am nächsten Tag das Ganze von vorne: SWR Journalistin Lea Wagner begleitet bei der FIFA Fußball-WM die deutsche Nationalmannschaft. Sie führt Interviews mit Manuel Neuer oder Serge Gnabry, geht zu den Pressekonferenzen und berichtet bei Live-Schalten über die aktuellen Ereignisse im Flick-Team. Zu ihrem Arbeitsalltag in der Wüste gehören aber genauso penible Sicherheitschecks am Stadioneingang - und ein Schal darf in den stark klimatisierten Stadien auch nicht fehlen. Im Video nimmt Sie Lea Wagner mit in ihren spannenden Job.

Hier können Sie den kostenlosen Unternehmensnewsletter „SWR vernetzt“ abonnieren, der immer donnerstags weitere Einblicke in den SWR und seine Programme liefert. Bitte hier anmelden.