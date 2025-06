„Work hard – play hard“ – Handwerk trifft Gaming

Sechsteilige Gaming-Show, in der Handwerk-Profis mit den Hosts Kimon Schanze und Ilyas Buss Simulatoren-Games checken / Ab 15. Mai 2024 auf ARD Twitch

Nach dem „Baustellen Simulator“ ein echtes Dach decken. Geht das? Simulatoren-Games, also Computerspiele, in denen echte Jobs digital nachspielt werden, sind seit Jahren beliebt. Aber wie realistisch können sie wirklich sein? Diese Frage beantwortet “Work hard – play hard”: Echte Profis aus verschiedenen Handwerksberufen testen Simulatoren ihrer eigenen Jobs. Darüber hinaus wird in den Gaming-Sessions viel Wissenswertes über die Berufe verraten. Und auch die Zuschauer:innen können sich einmischen und ihre Fragen im Live-Chat stellen. Die sechs Folgen „Work hard – play hard“ gibt es wöchentlich ab 15. Mai 2024 um 16 Uhr auf dem ARD Twitch-Channel, live aus dem SWR Studio X in Baden-Baden.