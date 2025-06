Am Ende der Reise steht in der letzten Folge fest: Es gibt bereits viele gute Lösungen. Bleibt letztlich die Frage, warum sie sich nicht durchsetzen? Anke Engelke und Bjarne Mädel treffen die Politökonomin Maja Göpel. Sie zeigt ihnen die wichtigsten Dinge, die neu gedacht werden müssten. Am Schluss sind sich alle sicher: Wenn an einigen Stellschrauben gedreht wird, können alle auf diesem Planeten zusammenleben, ohne seine ökologischen Grenzen zu sprengen.

„Wir können auch anders“ ist eine Produktion von 2Pilots in Zusammenarbeit mit Florida Film im Auftrag des SWR. Regie: Lars Jessen, Laura Lo Zito, Wilm Huygen, Claire Roggan.

Die sechste Folge „Wirtschaft mal anders“ steht in der ARD Mediathek zur Verfügung.