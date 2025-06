Welche Folgen hat der enorme Eisverlust in der Arktis für unser Wetter? / am 3.2. um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Schmelzende Eiskappen, Islandtief, Jetstream, schwächelnde Meeresströme: Die Zukunft unseres Wetters entscheidet sich in der Arktis. Der hohe Norden ist die „Wetter- und Klimaküche“ Europas – und er verändert sich mit der Erderhitzung in atemberaubendem Tempo. Der Meteorologe Sven Plöger begleitet Forschende an spektakuläre Schauplätze in Grönland, um herauszufinden, welche Folgen das Geschehen auch für Wetterextreme in Deutschland hat. Welche Auswirkungen hat der gigantische Eisverlust in der Arktis für unser Wetter? Wie beeinflussen schmelzende Gletscher, rasant steigende Temperaturen und sich verändernde Luft- und Ozeanströmungen einander? Sven Plöger begleitet Forschende zu den Eisbergen und Gletschern Grönlands, um die Zusammenhänge zu verstehen. „Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger? Wenn die Arktis schmilzt“ am 3. Februar um 20:15 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek.



Sven Plöger erlebt Klimawandel hautnah

Mit dem Glaziologen Jakob Abermann reist Sven Plöger auf den Spuren des berühmten Polarforschers Alfred Wegener zum Qaamarujuk-Gletscher im Westen Grönlands, um dort Veränderungen von Eisdicke und Atmosphäre zu erfassen. Die Messungen zeigen: Der Gletscher ist in den letzten Jahren massiv geschrumpft. Der dramatische Rückgang des „ewigen“ Eises hat Folgen für die Menschen in Grönland sowie in ganz Europa – sei es durch steigende Meeresspiegel oder den Jetstream, der immer langsamer wird und dadurch bei uns Extremwetterereignisse entstehen lässt.

Mehr Wetterextreme auch in Deutschland?

In der berühmten Diskobucht am Rand des Kangia-Eisfjords ist Plöger im Kajak zwischen riesigen Eisbergen unterwegs. Dort erforscht die deutsche Biologin Nadescha Zwerschke, wie der Wandel der Meeresströmungen das Wachstum von Unterwasserwäldern aus Seetang beeinflusst. Welche Auswirkungen hat es auf das Wetter, dass der Nordatlantikstrom so schwach ist wie seit 1.600 Jahren nicht mehr? So viel ist sicher: die Konsequenzen könnten enorm sein.

„Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger? Wenn die Arktis schmilzt“

Die Dokumentation ist eine Produktion der Gruppe 5 Filmproduktion im Auftrag von SWR und HR. Sie wird am 3. Februar 2025 um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Anschließend ist sie auch in der ARD Mediathek abrufbar.

