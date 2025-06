„Weihnachten mit Andy Borg“ an Heiligabend

Festlich geschmückte Tafel und musikalische Höhepunkte / mit Helmut Lotti, Tom Gaebel, Sigrid & Marina, Luna Klee und anderen / 20:15 Uhr im SWR, SR und MDR

Andy Borg freut sich auf Heiligabend: In seiner weihnachtlich geschmückten Weinstube empfängt der Sänger und Moderator musikalische Gäste, versammelt sie alle an einem Tisch und feiert mit ihnen gemeinsam die schönste Zeit des Jahres. „Weihnachten mit Andy Borg“ wird ausgestrahlt an Heiligabend, 24. Dezember 2024, 20:15 Uhr, im SWR, SR und MDR. Zudem ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar.

Heiligabend mit Weihnachtsliedern, Evergreens und schönen Momenten

Das Publikum kann sich auf weihnachtliche Melodien und Geschichten, auf Evergreens und schöne Momente freuen. Mit dabei sind unter anderem Helmut Lotti, Tom Gaebel, Luna Klee, Sigrid & Marina, Ron Williams, Rebecca Immanuel aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ und die Zellberg Buam. Hinzu kommen der Schulchor der Erich-Kästner-Schule Limburg und der Chor Voices Rödersheim aus Rheinland-Pfalz mit Chorleiter Johannes Kalpers.

Andy Borg: „Die Familie an einer festlich geschmückten Tafel“

„Weihnachten beim ‚Schlager-Spaß‘ ist diesmal ganz besonders, denn wir versammeln uns mit der ‚Schlager-Spaß‘-Familie das erste Mal an einer großen, festlich geschmückten Tafel und erfüllen uns auch selbst den einen und anderen Musikwunsch. Wer Lust hat, singt – am Kamin, am Flügel oder ganz einfach gemütlich vom Platz aus“, erklärt Andy Borg. „Weil Weihnachten für jeden auch ein bisschen was anderes ist, singen meine Gäste, was zu ihrer Weihnachtsstimmung passt. Natürlich packen wir auch unsere schönsten Erinnerungen aus. Und das alles in einer traumhaften Weihnachtswunderland-Kulisse. Mit einer so schönen Dekoration, die ich zu Hause nicht haben kann: Da gibt es ein Blumenmeer, einen zwei Meter hohen Weihnachtsmann, einen Christbaumwald und viele andere schöne Sachen.“

„Schlager-Spaß mit Andy Borg – Das Beste“ am ersten Tag des neuen Jahres

Am Neujahrstag, 1. Januar 2025, 20:15 Uhr, folgt im SWR und SR „Schlager-Spaß mit Andy Borg – Das Beste“ mit Highlights der vergangenen Shows. Zu sehen sind unter anderem Semino Rossi, Patrick Lindner, Olaf der Flipper, Gitti & Erica und Linda Feller. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen gibt es die Sendung auch in der ARD Mediathek.

