Damit die SWR Programme stets in einer hohen Qualität zur Verfügung stehen, müssen die Sendeanlagen von Zeit zu Zeit gewartet werden. An dieser Stellen finden sich Informationen darüber, wann es zu kurzzeitigen Ausfällen kommt.



Fernsehen

Am 04. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DVB-T2-Ausstrahlung der ARD- und SWR-Programme in der Region Kaiserstuhl, aufgrund von Wartungsarbeiten an der Signalzuführung an dem Sender Vogtsburg.

Betroffener Dienst:

DVB-T2: SWR Bouquet auf Kanal 39 und ARD Bouquet auf Kanal 36

Am 18. Juni 2025 und 19. Juni 2025 jeweils zwischen 10:05 Uhr und 13:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DVB-T2-Ausstrahlung der ARD- und SWR-Programme im Großraum Koblenz, aufgrund von Wartungsarbeiten an dem Sender Koblenz-Kühkopf.

Betroffener Dienst:

DVB-T2: SWR Bouquet auf Kanal 33 und ARD Bouquet auf Kanal 23

Hörfunk

Am 04. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu zeitweisen Abschaltungen der UKW- und DAB+-Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Bitburg, Trier, Kastellaun, Daun, Hermeskeil und Cochern, aufgrund von Wartungsarbeiten an der Senderanlage am Sender Haardtkopf.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 RP (97,7 MHz) - SWR Kultur (93,0 MHz) - SWR3 (90,0 MHz) - SWR4 Trier (107,1 MHz)

DAB+: Bouquet SWR RP auf Kanal 11A (SWR RP)

Am 04. Juni 2025 zwischen. 09:05 Uhr und 13:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Landkreis Karlsruhe, im Enzkreis und im Kraichgau, aufgrund von Wartungs- und Messarbeiten am Sender Ettlingen-Wattkopf.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR4 Karlsruhe (97,0 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N)

Am 04. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Kaiserstuhl aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Vogtsburg.

Betroffener Dienst:

UKW: SWR4 Freiburg (100,7 MHz)

Am 04. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der DAB+- Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Bad Münster aufgrund von Inspektionsarbeiten an der Antenne am Sender Bad Münster.

Betroffener Dienst:

DAB+: Bouquet SWR RP auf Kanal 11A (SWR RP)

Am 04. Juni 2025 zwischen. 14:05 Uhr und 15:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Pforzheim, aufgrund von Antennenmessungen am Sender Pforzheim-Arlinger.

Betroffener Dienst:

UKW: DASDING (97,4 MHz) - SWR Kultur (88,1 MHz)

Am 04. Juni 2025 zwischen 14:35 Uhr und 16:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Großraum Weingarten, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Weingarten.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (99,0 MHz) - SWR3 (87,9 MHz) - DASDING (107,2 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8A (SWR BW S)

Am 05. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 13:00 Uhr kommt es zur zeitweisen Abschaltungen der DAB+ und UKW-Ausstrahlung des SWR Programms in der Region Mühlacker, Pforzheim; Bietigheim-Bissingen aufgrund von Wartungsarbeiten an der Senderanlage am Sender Mühlacker.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR4 Karlsruhe (95,7 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N)

Am 05. Juni 2025 zwischen 19:05 Uhr und 22:00 Uhr kommt es zur zeitweisen Abschaltungen der DAB+ und UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Hochrhein aufgrund von Wartungsarbeiten an der Senderanlage am Sender Blauen.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (89.2 MHz) - SWR Kultur (92.6 MHz) - SWR3 (97,0 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8D (SWR BW S)

Am 11. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu zeitweisen Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Donaueschingen, Bondorf, Todtnau, Löffingen, Umkirch, Endingen, Kirchzarten und Titisee-Neustadt wegen Inbetriebnahme der neuen UKW-Senderanlage am Sender Feldberg.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (89,8 MHz) - SWR Kultur (97,9 MHz) - SWR3 (93,8 MHz) - SWR4 Freiburg (104,0 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8D (SWR BW S)

Am 11. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Ulm, aufgrund einer Inspektion der Sendeantennen an der Station Schlossberg (IPF).

Betroffener Dienst:

UKW: SWR4 Ulm (94,1 MHz)

Am 11. Juni 2025 zwischen 10:15 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Heilbronn, Buchen, Ellwangen, Crailsheim, Schwäbisch Hall und Gschwend, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Waldenburg.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (98,8 MHz) - SWR Kultur (93,8 MHz) - SWR3 (96,5 MHz) - SWR4 Heilbronn (106,6 MHz)

Am 11. Juni 2025 zwischen 13:05 Uhr und 15:55 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms im Raum Tübingen aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Tübingen-Heuberg.

Betroffener Dienst:

UKW: DASDING (97,3 MHz)

Am 11. Juni 2025 zwischen 14:45 Uhr und 16:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW- und DAB+-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Heidelberg, Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe und Frankental, aufgrund von Inspektionsarbeiten an der Antenne am Sender Heidelberg-Königstuhl.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (97,8 MHz) - SWR Kultur (88,8 MHz) - SWR3 (99,9 MHz) - SWR4 Mannheim (104,1 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N)

Am 17. Juni 2025 zwischen 09:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu zeitweisen Abschaltungen der UKW- und DAB+-Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Zweibrücken aufgrund von Messungen am Sendemast am Sender Zweibrücken.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR4 Kaiserslautern (90,5 MHz)

DAB+: Bouquet SWR RP auf Kanal 11A (SWR RP)

Am 20. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Großraum Saarburg, Konz und Teile von Trier , aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Saarburg.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 RP (99,2 MHz) - SWR Kultur (93,8 MHz) - SWR3 (90,6 MHz) - SWR4 Trier (101,2 MHz)

DAB+: Bouquet SWR RP auf Kanal 11A (SWR RP)

Am 24. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Haslach und Wolfach, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Brandenkopf.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (95,4 MHz) - SWR3 (99,7 MHz) - SWR4 Südbaden (97,6 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8D (SWR BW S)

Am 24. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 11:55 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Trier und Idar-Oberstein aufgrund von Wartungsarbeiten an der Antenne am Sender Hillschied.

Betroffener Dienst:

UKW: SWR4 Trier (106,4 MHz)

Am 25. Juni 2025 zwischen 10:35 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der DAB+-Ausstrahlung der SWR Programme im Großraum Pirmasens, Zweibrücken, Radalben, Waldfischbach und Teile der Sickinger Höhe, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Kettrichshof.

Betroffener Dienst:

DAB+: Bouquet SWR RP auf Kanal 11A (SWR RP)

Am 25. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms im Raum Weißenthurm, in Teilen von Koblenz und Neuwied aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Bendorf.

Betroffener Dienst:

UKW: DASDING (95,7 MHz)

Am 25. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Blaubeuren aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Blaubeuren.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (89,6 MHz) - SWR Kultur (97,9 MHz) - SWR4 Ulm (96,4 MHz)

Am 26. Juni 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Schiltach, aufgrund von Inspektionsarbeiten an der Antenne am Sender Schiltach (Oberes Kinzigtal).

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (90,8 MHz) - SWR3 (94,5 MHz) - SWR4 Südbaden (99,2 MHz)

Am 26. und 27. Juni 2025 jeweils zwischen 10:05 Uhr und 19:00 Uhr kommt es zur zeitweisen Abschaltungen der DAB+ und UKW-Ausstrahlung des SWR Programms in der Region Oberböhringen aufgrund von Wartungsarbeiten an der Senderanlage am Sender Oberböhringen.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 (93,0 MHz) - SWR Kultur (88,5 MHz) - SWR3 (95,5 MHz) - SWR4 (107,9 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N)

Am 30. Juni 2025 zwischen 13:05 Uhr und 16:00 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms im Raum Reutlingen aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Reutlingen-Scheibengipfel.

Betroffener Dienst:

UKW: DASDING (97,7 MHz)

Am 01. Juli 2025 zwischen 09:05 Uhr und 14:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Tauberbischofsheim, Niederstetten, Schrozberg, Uffenheim, Ochsenfurt und Bad Mergentheim, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Bad Mergentheim.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (87,8 MHz) - SWR Kultur (93,2 MHz) - SWR3 (99,7 MHz) - SWR4 Heilbronn (105,5 MHz) - DASDING (100,5 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N)

Am 01. Juli 2025 zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der UKW- und DAB+-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Waldshut-Tiengen, Albbruck, Birkendorf Ühlingen und Schaffhausen, aufgrund von Wartungen und Messungen an der Sendeantennen an dem Sender Wannenberg.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (95,1 MHz) - SWR Kultur (92,8 MHz) - SWR3 (98,5 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8D (SWR BW S)

Am 02. Juli 2025 zwischen 10:05 Uhr und 14:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Villingen-Schwenningen, Brigachtal sowie Teile von Bad Bürrheim, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Villingen-Schwenningen.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR4 Südbaden (91,1 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8D (SWR BW S)

Am 02. und am 03. Juli 2025 jeweils zwischen 10:05 Uhr und 19:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW und DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Wertheim, aufgrund von Antennenmessungen am Sender Wertheim.

Betroffene Dienste:

UKW: SWR1 BW (96,9 MHz) - SWR Kultur (91,8 MHz) - SWR3 (94,6 MHz) - SWR4 Heilbronn (101,2 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N)

Tunnelfunk

In Folge der aktuellen Bauarbeiten im Engelbergtunnel (A81 / Kreis Leonberg) kommt es zu zeitweiligen Einschränkungen bei der Ausstrahlung der UKW-Programme, da das Funkstrahlkabel und einige Steckverbindungen im Tunnel erneuert werden.

Hinweis: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Angaben. Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich.