Vorentscheid am Sonntag, 24. September 2023, 14 Uhr und Livesendung zum Finale am Freitag, 29. September 2023 / Publikum stimmt über Titel per Onlinevoting mit ab

Es ist eine Erfolgsstory – zum 75. Mal wird die Deutsche Weinkönigin gewählt. Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Daumen drücken, mitfiebern. Die Kandidatinnen zur „Wahl der Deutschen Weinkönigin“ sind bestens vorbereitet, wenn sie am Samstag, 23. September, beim Vorentscheid um die Krone im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße wetteifern. Ab 16 Uhr ist der Wettbewerb im Livestream auf SWR.de/weinkoenigin zu verfolgen, am nächsten Tag ab 14 Uhr wird er im SWR TV ausgestrahlt. Fünf der zwölf Kandidatinnen sieht das Publikum am Freitag, 29. September, an gleicher Stelle im Finale wieder – eine Show, die das SWR TV ab 20:15 Uhr live überträgt. Das Publikum der Fernsehsendung, im Livestream und im Saal kann über das Abstimmungstool „meinSWR “ mitbestimmen, wer die 75. Deutsche Weinkönigin wird.