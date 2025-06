Die Stadt im Nordschwarzwald, die auch den Beinamen „Goldstadt“ trägt und im Zweiten Weltkrieg beinahe vollständig zerstört wurde, gilt bei vielen Menschen in der Region als Beispiel einer hässlichen Stadt. Der Podcast „Ugly Pforzheim“ geht der Frage nach, was an der Kritik dran ist und warum dennoch so viele Menschen gerne in dieser Stadt oder anderen als hässlich titulierten Städte Deutschlands leben. ©SWR/DASDING

