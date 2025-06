Neues Streaming-Event der ARD / Rückblick auf das Twitch-Jahr 2024 präsentiert von den Streamer:innen Fibii und Reeze / am 27.11.2024 um 19:30 Uhr live auf dem ARD Twitch-Kanal

„Recap 2024“ ist der erste interaktive Jahresrückblick der ARD und wird live als Stream auf Twitch übertragen. Auf die Zuschauenden wartet eine Weltpremiere von Musiker Filow, eine „X-mas-Challenge“ von Streamerin Hasi und Spiele im Großformat, in denen die Content-Creatoren Zarbex und Maurice Weber starke Nerven beweisen müssen. Die Hosts Fibii und Reeze zeigen außerdem ihre ganz persönlichen Twitch-Highlights, reagieren, diskutieren und zocken gemeinsam mit den angesagtesten Streamer:innen des Jahres. Der Stream wird vom SWR in Zusammenarbeit mit smile! Producing und GetHero bereitgestellt.

Die ARD mit voller Creator:innen-Power im Stream

Welche Games haben die Community in diesem Jahr bewegt? Warum sind eSport-Events und Streams „in real life“ (kurz „IRL“) so erfolgreich? Und was waren die größten Trends und Highlights auf Twitch im Jahr 2024? In spannenden Talks, Reactions und Challenges blicken die Hosts Fibii und Reeze gemeinsam mit prominenten Gästen auf das Twitch-Jahr 2024 zurück. Mit dabei: Zarbex, Maurice Weber, Filow, Hasi, PowerOfEvil, Kevin Westphal, Tolkin, Brammen und Julia Beautx.

Weltpremiere: Musiker Filow rappt live mit Streichquartett

Ein besonderes Highlight des Streams: Der Musiker und Content-Creator Filow wird seinen Hit „Rasenschach“ zum ersten Mal live mit einem Streichquartett performen. Der Song war zur Fußball-EM 2024 sehr erfolgreich und wurde auf Youtube über zwei Millionen Mal geklickt.

Die ARD auf Twitch

Twitch hat sich als führende Social-Media-Plattform für Live-Streaming etabliert. Neben Events wie dem „Tatort-Pen and Paper“ (BR) oder Live-Konzerte laufen aktuell verschiedene Formate regelmäßig auf dem ARD Kanal – darunter auch „Bau die Burg“, „Comedy Clash“ und „MixTalk“ vom SWR. Dabei steht die direkte Interaktion mit dem Publikum im Vordergrund – wie das neue Format „tagesschau together“ zeigt

Twitch Account der ARD: www.twitch.tv/ard

Foto zum Download (nur für redaktionelle Zwecke)

Pressekontakt Madeleine Hellmann E-Mail: madeleine.hellmann@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.