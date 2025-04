„Treffpunkt“: Ausflugstipps für Burgen und Schlösser – Coole Erlebnisse in alten Mauern

Im Rahmen der SWR Regiotour teilt der „Treffpunkt“ im SWR Einblicke in die Region mit Ausflugstipps für Burgen und Schlösser.

Datum: Sonntag, 18. Mai 2025 Beginn: 18:15 Uhr

Fast 500 Burgen und Schlösser gibt es in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Nicht alle sind frei zugänglich, aber viele von ihnen sind einen Besuch wert. Die Kasselburg in der Vulkaneifel ist die Heimat des größten Rudels von Timberwölfen in Westeuropa. Es gibt eine große Anzahl von Greifvögeln und einen Schnupperkurs „Falkner für einen Tag“. Schloss Langenburg im Hohenloher Land beherbergt ein Automuseum mit beeindruckenden Oldtimern und bietet Events für Autoliebhaber:innen. Schloss Sayn in Bendorf am Mittelrhein ist nicht nur ein barockes Schloss mit einem neuen Museum, sondern das Zuhause von hunderten Arten exotischer Schmetterlinge. Die Barbarossa-Fresken von Burg Gamburg ob der Tauber sind die älteste weltliche Wandmalerei nördlich der Alpen. Durch die Burg führen die Barone von Mallinckrodt selbst. Schloss Veldenz an der Mosel kommt bescheidener daher, ist aber ein spannender Geheimtipp. Es liegt verwunschen im Wald und kann nur einmal in der Woche besucht werden.