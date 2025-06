Moderator Tobi Krell begibt sich weltweit auf die Suche, wie sich Hass überwinden lässt / ab 6. Mai 2025 in der ARD Mediathek

Während Tobi Krell als Moderator einer Kindersendung vor allem Liebe und Zuneigung begegnet, beobachtet er weltweit einen ganz anderen Trend: Menschen überziehen sich gegenseitig mit Hass, greifen sich mit Messern an, führen Kriege. Doch statt das Elend zu beleuchten, sucht Tobi Krell nach Möglichkeiten, den Hass zu überwinden. Er findet in Bosnien, Mexiko und Kanada drei spektakuläre Fälle, die ihm Hoffnung machen. „Tobi Krell – Wege aus dem Hass“ steht ab 6. Mai 2025 in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Wie holt man eine Tochter von den Hammerskins zurück?

Als Lauren Mannings noch ein wohlbehüteter Teenager ist, stirbt ihr Vater an Krebs. Sie verliert den Halt ihres Vaters und findet ihn neu: bei den rechtsextremen Hammerskins. Der Hass auf Migranten, Juden und andersdenkende definiert die Gruppe. Lauren lässt sich RaHoWa („Racial Holy War“) und 1488 („Fourteen Words“, „Heil Hitler“) tätowieren. Wie hat es ihre Mutter geschafft, sie dort wieder herauszuholen?

Bosnien – ein Krieg, der in den Köpfen weiterlebt

Nicht nur Familien werden durch den Hass zerrissen, auch ganze Volksgruppen. In Bosnien ist der Krieg seit fast 30 Jahren Geschichte, doch der Hass ist so lebendig wie nie. Tobi Krell trifft in Sarajevo den Kriegsveteran Adnan und besucht die bosnisch-serbische Musikschule in Mostar. Wie überwinden diese Menschen ihren Hass und schaffen es, der aggressiven entgegenzutreten?

ESPERE – kann man Hass "entlernen"?

Wie verhindert man, dass aus den Opfern von heute die Täter von Morgen werden? In Kolumbien wird dazu 2003 das Programm ESPERE gegründet, kurz für „Escuelas de Perdón y de Reconciliación“. Ursprünglich soll es nur die Kämpfer der kolumbianischen Rebellenorganisation FARC wieder fit für das Zivilleben machen, doch schon bald verbreitet es sich in ganz Südamerika. Tobi Krell nimmt an der Traumatherapie teil, die den Hass stoppen soll.

