Heike Makatsch und Sebastian Blomberg als hartnäckige Mainzer Kommissare in einem Fall um zwei Freundinnen und einen jungen Liebhaber.

Bibiana Dubinski, Best Ager, wohlhabend und entschlossen, das Leben so lange wie möglich zu genießen, stirbt an einem Insulinschock. Ihre enge Freundin Charlotte Mühlen, weniger wohlhabend, dafür neuerdings glücklich verliebt in den jungen Hannes Petzold, erbt Villa und Vermögen. Zwei Freundinnen im sogenannten besten Alter, eine reich, die andere Erbin, dazu ein 30 Jahre jüngerer Ex-Knasti, der die Erbin umgarnt – ist es Erfahrung, Instinkt oder Fehlschluss, dass bei Kommissarin Ellen Berlinger alle Alarmglocken läuten? Sie ist überzeugt, dass ein Verbrechen geschehen ist und verdächtigt Hannes Petzold. Aber die Indizien sind wenig belastbar und Staatsanwältin Winterstein stellt den Fall ein. Hartnäckig erkämpft Kommissar Martin Rascher ein knappes Zeitfenster für weitere Ermittlungen. Die Kommissar:innen kämmen den gesamten Fall nochmal durch und setzten dabei Charlotte Mühlen mit dem Verdacht gegen ihren Liebhaber unter Druck.

Die Sturheit der Kommissarin

Tim Trageser führte Regie beim dritten gemeinsamen Einsatz der Mainzer Kommissar:innen Ellen Berlinger und Martin Rascher. Das Drehbuch um einen Todesfall, den Ellen Berlinger nicht als Unfall akzeptieren will, schrieb Thomas Kirchner. Gemeinsam mit Heike Makatsch und Sebastian Blomberg standen Michaela May, Ulrike Krumbiegel und Klaus Steinbacher in den Episodenhauptrollen vor der Kamera. Der „Tatort – In seinen Augen“ ist eine Produktion der Zieglerfilm Baden-Baden im Auftrag des SWR und wurde im Sommer 2021 in Mainz gedreht.

Premiere beim Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz

Der Tatort "In seinen Augen“ wird am Sonntag, 22. Mai 2022, um 18 Uhr beim Rheinland-Pfalz-Tag im Rahmen einer Open Air Vorstellung in Mainz uraufgeführt.

Tatort - "In seinen Augen"

Sonntag, 26. Juni 2022, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

