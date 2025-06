Richy Müller und Felix Klare drehen „Tatort – Ex-It“ (AT)

per Mail teilen

Im neuesten Fall der Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz steht ein ehemaliges It-Girl im Mittelpunkt

Der tragische Tod eines Kleinkindes und die mögliche Entführung des Geschwisterkindes konfrontieren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz mit einem Paar, das in einer speziellen Ehehölle gefangen ist. Wolfgang Stauch schrieb das Drehbuch zum „Tatort – Ex-It“ (Arbeitstitel), Friederike Jehn führt Regie bei dem neuesten Tatort aus Stuttgart. An der Seite von Richy Müller und Felix Klare spielen Kim Riedle und Hans Löw das im Fokus stehende Ehepaar aus ehemaligem Glamour-Girl und Influencer-Manager. In weiteren Rollen sind u. a. Anne Haug, David Zimmerschied, Zeynep Bozbay und Jürgen Hartmann zu sehen.

Vergangener Glamour

Dass sie mal ein von vielen bewundertes It-Girl war, merkt man der völlig durchnässten Frau nicht an, die in einer Regennacht verzweifelt in einer Stuttgarter Polizeistation auftaucht. Pony Hübner meldet ihren SUV als gestohlen. Das Schreckliche daran: Ihre beiden Kinder Hugo und Penelope saßen im Auto. Die Polizei findet zwar den Wagen im Neckar, aber nicht schnell genug, Penelope kann nur noch tot geborgen werden. Hugo dagegen ist genauso verschwunden wie der Autodieb.

Angespanntes Eheverhältnis

Die Hübners sind wohlhabend, Thorsten Lannert und Sebastian Bootz sehen eine Entführung als wahrscheinlichstes Szenario. Zumal Pony Hübner aussagt, dass sie sich seit einigen Wochen verfolgt fühlte. Was ihr Mann offensichtlich für Überspanntheit hielt. Überhaupt wirkt das Verhältnis zwischen Stefan Hübner und seiner Frau angespannt, vielleicht sogar zerrüttet, auch Trauer und die Angst um Hugo bringen die beiden nicht enger zusammen. Dabei müssen sie mal ein gutes Team gewesen sein, Stefan als Verleger von Regenbogenpresse und Pony als eine seiner meistfotografierten Prominenten. Heute managt er Influencerinnen, während sie abgemeldet ist und ohne ihr altes Leben verloren wirkt. Als die Kommissare untersuchen, ob es im Umfeld der Hübners Hinweise auf ein Verbrechen gibt, treffen tatsächlich Erpresserbriefe ein. Dass auch glaubhafte darunter sind, stärkt die Hoffnung, dass Hugo noch lebt.

Tatort aus Stuttgart

Der „Tatort – Ex-It“ (AT) ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführender Produzent ist Timo Held. Kamera Michael Merkel, Schnitt Claudia Lauter, Szenenbild Juliane Friedrich, Kostüm Sabine Bockmeyer, Besetzung Karimah El-Giamal, Produktionsleitung Mike Sauer. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard. Gedreht wird bis zum 21. Oktober in Stuttgart, Karlsruhe und Baden-Baden.

Regisseurin Friederike Jehn (2.v.r.) bei den Dreharbeiten zum neuen „Tatort - Ex-It“ (AT) in Stuttgart mit Kameramann Michel Merkel (rechts), dem ausführenden Produzenten Timo Held (links) sowie Felix Klare, Kim Riedle (Mitte) und Richy Müller. © SWR/Benoi”t Linder SWR Benoi”t Linder

