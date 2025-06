Drehschluss beim „Tatort – Das jüngste Geißlein“

Franziska Tobler und Friedemann Berg auf den Spuren einer Familientragödie

Ein alleinstehendes Haus im Schwarzwald und eine Leiche im See, eine verschwundene Mutter und ein Kind, das sich vor dem Wolf versteckt: Im „Tatort – Das jüngste Geißlein“ ermitteln Franziska Tobler und Friedemann Berg in einer Welt des Schauermärchens. Inszeniert wird der Tatort von Rudi Gaul, der gemeinsam mit Ulrike Schölles auch das Drehbuch schrieb. Mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner stehen u. a. Mina Tander, Stefan Wilkening und die junge Hanna Heckt vor der Kamera von Stefan Sommer. Die Dreharbeiten enden heute.

Versteckt im Uhrenkasten

Friedemann Berg ist gar nicht im Dienst, als er in einem Haus am Waldrand Blutspuren findet – und ein Mädchen, dass sich verängstigt im Kasten der Standuhr zusammenkauert. Die neunjährige Eliza ist allein im Haus und kann nicht sagen, wo ihre Eltern sind und was vorfiel. Doch als die Leiche ihres Vaters mit Steinen beschwert in einem Waldsee gefunden wird, entwickelt sich der Fall für Franziska Tobler zu einer Tat, die sehr nach einem Fall von häuslicher Gewalt aussieht. Hilfe erhofft sie sich von Dr. Evelyn Kaltenstein, der Psychologin des Mädchens. Von ihr erfährt sie, dass Eliza schon seit Jahren mit niemandem außerhalb ihrer Familie spricht. Auch nicht mit Kaltenstein selbst, die womöglich gerade deshalb entschlossen ist, das Kind möglichst vor polizeilichen Einflüssen abzuschirmen. Selbstverständlich suchen die Kommissare intensiv nach der Mutter und nach Zeugen. Aber sie sind froh, dass gerade Friedemann Berg fähig zu sein scheint, den Weg in das Gemüt des Mädchens zu finden, das sich die Welt mit Hilfe seines Lieblingsmärchens erklärt.

Tatort Schwarzwald

Der „Tatort – Das jüngste Geißlein“ ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Montage Saskia Metten, Szenenbild Jurek Kuttner, Kostümbild Maxi Munzert, Besetzung Marion Haack, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Dreharbeiten im Schwarzwald zum „Tatort – Das jüngste Geißlein“ (AT). In der Regie von Rudi Gaul (rechts) und vor der Kamera von Stefan Sommer (links) spielen Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner und die junge Darstellerin Hanna Heckt. © SWR/ Benot Linder SWR Benot Linder

