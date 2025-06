Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie

per Mail teilen

Sie sind bodenständig aber nicht verstaubt, modern aber trotzdem in ihrer Heimat verwurzelt, sie haben Macken, Ecken und Kanten; sie sind lustig und rührend, sie sind dickköpfig und ausgefuchst; sie berühren die Herzen … sie sind „Die Fallers“.

Zuerst nur 100 Folgen geplant

Sie sind die wohl außergewöhnlichste deutsche Fernsehfamilie aller Zeiten. Niemand, weder Macher noch Mitmacher, konnte beim Start der SWR Schwarzwaldserie am 25. September 1994 auch nur im Entferntesten davon träumen, dass die „Fallers“ einmal das 25-jährige Jubiläum (2019) feiern würden. Vorsichtigerweise waren erst einmal einhundert Folgen geplant worden. Schauspieler in festen Engagements ließen sich nur vorübergehend von ihren Theatern beurlauben, Schränke, Betten, Tische für die Innenkulissen hatte der SWR von Möbelhäusern angemietet. „Mutig, mutig“ schrieb die Presse damals und gab der neuen Serie kein langes Leben.

Wie im wahren Leben

Doch ganz schnell eroberte die Bauernsaga die Herzen der Zuschauer. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten. Alltag und Drama, Herzschmerz und Liebe, Familienhalt und Bruderzwist – das sind die Themen der „Fallers“. Wie im wahren Leben. Und wie im wahren Leben kämpfen sie mit den Alltagsnöten der Milchbauern, müssen sich um den Naturschutz im Schwarzwald kümmern, sind auch sie vom Klimawandel und der Energiewende betroffen oder von einer der vielen Verordnungen aus Brüssel. Manchmal wäre es zum Mäuse melken, wenn es den Schwarzwald nicht gäbe: diese atemberaubend schöne, unverfälschte Landschaft. Sie entschädigt für die Mühsal des Alltags – auch die Fernsehfamilie.

Passt das noch? „Bei Anne von Linstow und Karsten Dörr“

Anne von Linstow und Karsten Dörr waren vor 25 Jahren das „Fallers“-Liebespaar. In der ersten Folge am 24. September 1994 wird ihr gemeinsamer Sohn Albert geboren. Passen die Beiden noch in ihre Kostüme aus der ersten Folge? Und wie verhält sich das heute mit der berühmten Liebesszene?

Passt das noch? „Bei Ursula Cantieni“

Seit 25 Jahren spielt Ursula Cantieni die Johanna bei den „Fallers“. Passt sie noch in ihre Kleidung aus der ersten Folge?

Passt das noch? „Bei Peter Schell“

Peter Schell spielt den Schwarzwaldbauern Karl Faller seit 25 Jahren. Schon in der ersten Folge am 24. September 1994 zeigt Karl sich cholerisch und aufbrausend – ganz offensichtlich Ausdruck seiner Sorge um die Existenz des Hofs. Passt das den Zuschauern noch?

„Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks.

