Fragen an Katharina Matz

Liebe Frau Matz, Sie haben sich für ein Leben in Berlin entschieden. Was schätzen Sie an der Stadt, welche Vorteile bietet ein Leben in der Großstadt beim Älterwerden?

Der größte Vorteil ist natürlich, dass ich hier arbeiten kann. Ich bin damals in den Fünfzigern für ein Engagement am Deutschen Theater nach Berlin gekommen. Seither bin ich – mit einer einzigen längeren Unterbrechung – hier, und glücklich, dass ich immer noch an genau diesem tollen Theater arbeiten darf, das ist ein großes Geschenk.

Wann müssen Sie schmunzeln?

Mich bringt vieles zum Lächeln, aber am meisten das Eichhörnchen, das seit einer Weile täglich auf meinem Fensterbrett sitzt. Wenn ich es begrüße, reagiert es mit Schwanzwedeln.

Verändert sich Humor mit dem Alter?

Ich denke schon, dass sich Humor mit der Zeit verändert. Die Jahre und Erfahrungen prägen sicher auch den Humor.

Für was sind Sie dankbar?

Gesundheit, Gesundheit und Gesundheit.

Haben Sie Angst vorm Älterwerden?

Warum sollte ich, ich bin doch schon alt? Nein, Angst habe ich nicht. Aber ich bin jeden Tag mehr dankbar, dass es mir gut geht. Man weiß nie, was kommt. Ich nehme nichts als selbstverständlich hin.

In „Der letzte Wille“ haben alle ihre eigenen Marotten. Was macht Sie im wahren Leben schrullig?

Das müssen Sie meine Freunde fragen! Ich glaube, ich bin gar nicht so schrullig … Ich bin mit dem Alter nur ungeduldiger geworden.