Folgen 1 bis 6

Folge 1

Dagmar Winkelmann, Besitzerin und Leiterin der Villa September, hat einen Fang gemacht: Die renommierte Malerin Marlene Klingenberg wird in die Seniorenresidenz einziehen und mit ihrer üppigen Miete den chronisch klammen Finanzen der Villa aufhelfen. Die Bewohner, allen voran Dagmars Freundin Käthe Holzinger, sind erwartungsvoll, die Belegschaft, allen voran Oberschwester Gudrun, ist eher skeptisch – man weiß ja, was man von Künstern zu halten hat. Die einzige, die von nichts eine Ahnung hat, ist Marlene selbst. Die selbstsichere Malerin hat kein Bewusstsein von der beginnenden Demenz, wegen derer sie ins Heim kommt, findet allerdings, dass dem seltsamen Hotel, in dem sie da gelandet ist, einiges an Komfort fehlt. Und da ahnt sie noch nichts von dem Schock, der allen Bewohnern der Villa September bevorsteht …

Folge 2

Dagmar Winkelmann ist nach einem Treppensturz gestorben und es ist gar nicht so leicht, angesichts der Trauer die Normalität zwischen Pflegediensten und Senioren-Yoga aufrechtzuerhalten. Allen ist klar: Wenn Dagmars Neffe Kurt Lohmann alles erbt, ist es aus mit der Seniorenresidenz. An der gibt es zwar viel zu meckern, aber Bewohner wie Belegschaft wissen, was sie an ihr haben. Wie sich zeigt, hat Dagmar vorgebaut: Erbin ist ihre Nichte Ella aus Spanien, die das Haus erst verkaufen darf, wenn keiner der Bewohner mehr in der Villa wohnt. Aber Ella hat keineswegs vor, sich für ein Seniorenheim aufzuopfern. Da ohnehin gespart werden muss, fängt sie gleich mal an und entlässt Pfleger Sven. Die Mahlzeiten werden unattraktiver, Einzelzimmer abgeschafft und ein strenger Waschplan verhindert, dass zu häufig geduscht wird. Offensichtlich soll es für die Bewohner ungemütlich werden. Theo, Heinrich, Horst und Käthe wird klar: Ein Plan muss her!

Folge 3

Nicht nur die Bewohner leiden unter den Einsparmaßnahmen, die die neue Besitzerin Ella in der Villa September eingeführt hat, für die Belegschaft ist es auch hart: Ihren alten Leuten soll es doch gutgehen und dazu gehört Haferschleim zum Frühstück definitiv nicht. Sie entschließen sich zum passiven Widerstand: Plötzlich ist zuerst Oberschwester Gudrun krank, dann hat es Görge im Kreuz, Köchin Lucie einen verletzten Finger und Pflegerin Sophie beschließt, endlich einmal pünktlich Feierabend zu machen. Soll Ella doch sehen, wie sie mit dem Heim zurechtkommt. Und so fällt niemandem auf, dass Käthe tief in ihrer Traurigkeit versinkt. Noch nicht einmal, dass sie jede Menge Tabletten hortet. Weil Marlene Klingenberg von Käthes Weinen so genervt ist, dass sie die Zimmergenossin in die Abstellkammer schiebt, ist es pures Glück, dass der betrunkene Theo noch rechtzeitig vorbeigewankt kommt …

Folge 4

Käthe ist gerettet. Dr. Fuchs faltet Ella wegen mangelnder Aufsicht zusammen, aber die ist durch den Selbstmordversuch ohnehin erschüttert. Ihre Idee, die Lücke, die Pfleger Sven hinterlassen hat, durch den Praktikanten Osaro zu füllen, bringt neue Aufregung ins Heim. Denn Osaro stammt aus Ghana und ist schwarz, was bei Gudrun, Lucie und Horst sorgsam gepflegte Vorurteile zum Vorschein bringt, während Sophie von dem neuen Kollegen begeistert ist. Aber auch die Lohmanns geben noch nicht auf. Kurt hat seinen Vater Walter in der Villa untergebracht, wo er die Ohren weit offen hält und mitbekommt, dass Theo einen Plan zur Rettung der Villa entwickelt hat: Eine Auktion mit Kunst aus dem Altersheim soll viel Geld einbringen. Allerdings müsste Marlene dazu mal wieder malen. Und allen anderen das Malen beibringen. Ein Ansinnen, das bei der Künstlerin nicht auf Entgegenkommen stößt.

Folge 5

Eine der Säulen im Finanzierungsplan der Villa September droht zusammenzubrechen: Seit Jahren konnte durch Schauspieleinlagen von Käthe und Horst in der Pflegestation verhindert werden, dass die Pflegeversicherung vom Tod zweier Patienten erfuhr. Nun aber wurde Ella bei der Versicherung angezeigt, es droht eine Strafe wegen Betrugs und das Geld für die angeblich pflegebedürftigen Bewohner Sieglinde und Otto fehlt natürlich auch. Görge findet bei einer heimlichen Suchaktion Ellas Verkaufspläne, was den Oppositionsgeist der Bewohner ankurbelt und die neue Freundschaft zwischen Käthe und Ella gleich wieder zerstört. Da kommt es der Leiterin wider Willen gerade recht, dass sie Görges kleine Hanfplantage findet und ihn in hohem Bogen rauswerfen kann.

Folge 6

Weil Theo eine kreative Idee hatte, woher die vielen Malutensilien zu besorgen sind, die Marlene Klingenberg für unabdingbar hält, geht es endlich los mit der Malerei. Die willensstarke Künstlerin treibt ihre Schüler an und ist selbst intensiv bei der Arbeit. Der ein oder andere Flirt entwickelt sich während der Aktion, es herrscht aufgeräumte Stimmung im Keller der Villa. Bei den meisten jedenfalls. Kurt sieht angesichts dieser Entwicklung seine Felle davonschwimmen und verdoppelt seine Anstrengungen bei Ella, während sein Vater ganz eigene Gründe hat, warum er nichts unternimmt. Und die engagierte Künstlertruppe malt nicht nur mit ganzer Energie, sondern bereitet auch die Ausstellung vor, die die Villa September retten soll.