Die Figuren

Osaro

Osaro © SWR/MathiasBothor SWR MathiasBothor

„Ich will mole the old people and Marlene mole mich!“ Osaro stammt aus Ghana, lebt seit einem Vierteljahr in Deutschland und wurde von Ella als Praktikant, man könnte auch sagen: als billige Arbeitskraft, angeheuert. Seine Deutsch-Versuche erweisen sich durch den Kontakt mit den Schwaben als fast so kreativ wie sein Maltalent, mit dem er sogar Marlene begeistert.