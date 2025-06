Das SWR4 Festival 2025 zurück in Wörth am Rhein mit Stars, Musik & Comedy

Ticketvorverkauf startet am 10. Juni 2025 / SWR4 Festivalradio täglich bis 23 Uhr

Nach der gefeierten Premiere 2024 kehrt das SWR4 Festival 2025 zurück nach Wörth am Rhein: Vom 5. bis 7. September 2025 verwandelt sich das Gelände rund um den Bürgerpark erneut in eine lebendige Festivalmeile. Comedian Maddin Schneider, die Hermes House Band, Frontm3n, Ingo Appelt und Smokie sorgen für ein unvergessliches Festivalwochenende im Herzen der Südpfalz. An allen drei Festivaltagen berichtet das SWR4 Festivalradio aus Wörth.

Freitag, 5. September: Festivalstart mit SWR4 DJ Maik Schieber und den Frontm3n

SWR4 DJ Maik Schieber heizt der Menge ab 17 Uhr mit einem passenden Warm-up ein, bevor um 20 Uhr das britische Trio Frontm3n – bestehend aus Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson, ehemals Mitglieder legendärer Bands wie The Hollies, 10cc, Sailor und The Sweet – loslegt. Die Festivalbesucherinnen und -besucher können sich auf Kultsongs freuen wie „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“, „Dreadlock Holiday“ und „Fox on the Run“ – live gespielt von den Musikern, die einst selbst daran beteiligt waren. Der Eintritt im Bürgerpark ist frei.

Samstag, 6. September: Maddin Schneider und die Hermes House Band

Am Samstagnachmittag ab 15 Uhr wird der Bürgerpark (freier Eintritt) zur Comedybühne: Maddin Schneider, bringt mit seinem einzigartigen Humor und seinem hessischen Dialekt die Lachmuskeln in Schwung. Auch das SWR4 Team, mit Moderatorin Sabine Gronau und Gartenexpertin Heike Boomgaarden, ist vor Ort – zum Plaudern, Lachen und Erleben. Der Karlsruher „Guitarman“ Markus Golly begleitet das Nachmittagsprogramm mit beliebten Oldies.

Am Abend geht es in der Festhalle Wörth weiter: Ab 20 Uhr sorgt die Hermes House Band für ausgelassene Stimmung. Die legendären Versionen von „Country Roads“, „I Will Survive“ und „Live is Life“ bringen die Halle zum Beben. Tickets für das Konzert am Abend sind im Vorverkauf erhältlich.

Sonntag, 7. September: Ingo Appelt und Smokie live

Den dritten Festivaltag ab 15 Uhr eröffnet Comedian Ingo Appelt mit seinem aktuellen Programm „MÄNNER – NERVEN STARK“. Wörth steht damit auf einer Stufe mit Metropolen wie Berlin, Hamburg und Frankfurt. Heute wird Moderatorin Sabine Gronau vom SWR4-Kochexperten Jörg Ilzhöfer begleitet, musikalisch steht die Landauer Acoustic-Band ThomFreds auf der Bühne. Der Eintritt in den Bürgerpark ist frei.

Zum großen Finale betritt um 19 Uhr eine echte Musiklegende die Bühne der Festhalle Wörth: Smokie! Die britische Gruppe feiert mit Klassikern wie „Living Next Door to Alice“, „Lay Back in the Arms of Someone“ und „Mexican Girl“ seit Jahrzehnten weltweit Erfolge – und nun auch in Wörth. Tickets dafür sind im Vorverkauf erhältlich.

Tickets und Sendungen im SWR4 Festivalradio und Livestream

Für das SWR4 Konzert mit der Hermes House Band (6. September, Tickets jeweils 22 € inklusive aller Gebühren) und Smokie (7. September, Tickets jeweils 29 € inklusive aller Gebühren) gibt es unter www.woehrt.de/swr4festival .

Weitere Informationen zum Festivalradio und Livestream finden Sie hier:

SWR4 Festival 2025 in Wörth: Kultbands und Top-Comedians erleben und mitfeiern

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Bianca von der Weiden E-Mail: bianca.von_der_weiden@SWR.de

Kulturmarketing Dr. Gerhard Nancy Elmazoska Telefon 089 244 116 481 E-Mail: ne@kulturmarketing-gerhard.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.