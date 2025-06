Zugtaufe: „SWR3 New Pop City Baden-Baden“ im Rheintal unterwegs

DB Regio Baden-Württemberg hat heute gemeinsam mit SWR3, dem Ministerium für Verkehr und der Stadt Baden-Baden einen Desiro HC Nahverkehrszug auf den Namen „SWR3 New Pop City Baden-Baden“ getauft.

Dieser Zug wird zukünftig als Botschafter des „SWR3 New Pop Festivals“ und der Stadt Baden-Baden auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel unterwegs sein.

Das „SWR3 New Pop Festival“ ist ein jährliches Highlight für Musikfans und feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses Meilensteins wurde der Zug als Symbol für die kulturelle Bedeutung des Festivals und der Stadt Baden-Baden getauft.

Kombiticket: Konzert und Fahrt mit der Bahn

DB Regio Baden-Württemberg ist Kooperationspartner des „SWR3 New Pop Festivals“. Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr ein SWR3 New Pop-Kombiticket geben: Im Ticketpreis für einen Konzertbesuch des Festivals ist das Ticket für den Nahverkehr bereits enthalten. Die Eintrittskarte gilt so als Fahrkarte in allen Nahverkehrszügen in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Baden-Württemberg zur einmaligen An- und Abreise nach und von Baden-Baden.

Jubiläumsfestival 2025 - Kooperation für mehr Nachhaltigkeit

Markus Kaupper, Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Baden-Württemberg: „Wir freuen uns, Kooperationspartner des Jubiläumfestivals zu sein und unterstützen die nachhaltige An- und Abreise aller Besucher mit dem Nahverkehr nach Baden-Baden.“

Thomas Jung, Programmchef SWR3: Das ‚SWR3 New Pop Festival‘ ist seit 30 Jahren eine echte Erfolgsgeschichte und aus dem internationalen Festivalkalender nicht mehr wegzudenken. Als Europas größtes Radiofestival feiern wir die erfolgreichsten Newcomer und bringen Fans und Musikstars zusammen. Mit DB Regio Baden-Württemberg haben wir einen großartigen Partner an unserer Seite, der unser Jubiläumsfestival 2025 perfekt ergänzt. Die Zugtaufe ist ein starkes Zeichen unserer Kooperation – und ein rollender Botschafter für 30 Jahre ‚SWR3 New Pop‘.“

Gregor Friedel, Musikchef und Projektleitung des Festivals „Nachhaltigkeit ist für uns beim ‚SWR3 New Pop Festival‘ mehr als ein Schlagwort – es ist eine Verantwortung. Wir freuen uns, heute gemeinsam mit DB Regio Baden-Württemberg neben z. B. elektrobetriebenen Künstlershuttles einen weiteren großen Schritt machen zu können. Die umweltfreundliche Anreise ist ein großer Faktor für ein nachhaltiges Eventmanagement. Dass wir jetzt einen Zug haben, der unseren Namen trägt, ist für 30 Jahre ‚SWR3 New Pop‘ ein echtes Highlight. Mit Initiativen wie diesen möchten wir nicht nur unser Festival attraktiv gestalten, sondern auch ein klares Zeichen für eine grünere Veranstaltungsbranche setzen.“

Roland Kaiser; Bürgermeister der Stadt Baden-Baden: „Das ‚SWR3 New Pop Festival‘ ist ein kulturelles Aushängeschild für Baden-Baden. Es bringt junge Menschen in unsere Stadt und vereint internationale Musik mit lokaler Lebenskultur. Als gemeinsames Event von SWR3, Einzelhandel und Gastronomie, koordiniert und unterstützt von der Stadtverwaltung, ist es Ausdruck einer lebendigen Stadtgemeinschaft. Gleichzeitig stärkt es unser Profil als moderne Kulturstadt mit internationaler Ausstrahlung. Der SWR3 New Pop-Zug macht diese Verbindung sichtbar und trägt das Projekt weit über unsere Stadtgrenzen hinaus.“

Gerd Hickmann, Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr im Verkehrsministerium Baden-Württemberg: „Baden-Württemberg ist als Besteller verantwortlich für die Nahverkehrszüge im Land. Wir haben ambitionierte Ziele beim Ausbau des Schienenverkehrs. Die Verkehrswende gelingt dann, wenn der öffentliche Nahverkehr auch im Freizeitverkehr zum bevorzugten Verkehrsmittel wird. Auch größere Gruppen können gemeinsam und entspannt zu Veranstaltungen anreisen und kommen danach wieder sicher nach Hause. Das entlastet auch die Veranstalter. Ab jetzt ist dieser Zug jeden Tag Botschafter für dieses Zusammenspiel.“

DB Regio Baden-Württemberg sorgt Tag für Tag für Mobilität im ganzen Bundesland. Unter der Mobilitätsmarke "bwegt" erbringt das Unternehmen im Auftrag des Land Baden-Württemberg rund 30 Millionen Zugkilometer und befördert mit 70 Millionen Fahrgästen im Jahr so viele wie nie zuvor.

Das „SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden“ ist ein Highlight für Fans neuer Pop-Musik. Hier treten aufstrebende Künstlerinnen und Künstler auf, die das Potenzial haben, die nächsten Superstars zu werden.

