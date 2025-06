30 Jahre „SWR3 New Pop“: aktuelle Musik, die erfolgreichsten Newcomer und eine internationale

Festivalatmosphäre gibt es im September in Baden-Baden zu erleben.

2025 steht ein besonderes Highlight auf dem Programm: Vom 18. bis 21. September feiert die Popwelle SWR3 zum 30. Mal mit Künstler:innen und SWR3 „New Pop“-Fans das „SWR3 New Pop Festival“ in Baden- Baden. Zusammen mit Partner und Mitveranstalter CUPRA sorgt SWR3 dafür, dass topaktuelle nationale und internationale Newcomer drei Tage lang Festival-Feeling in die Stadt bringen.

Der Beginn von Weltkarrieren

Das wichtigste Radio-Festival Deutschlands und eines der wichtigsten Radio-Festivals Europas steht seit Jahren für höchste Qualität und bringt immer wieder Stars hervor. Für Künstlerinnen und Künstler wie Nico Santos, Mark Forster, Dua Lipa, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Bruno Mars, Amy Winehouse oder Raye stellte das „SWR3 New Pop Festival“ den Beginn von Weltkarrieren dar. Damit übernimmt SWR3 seit 1994 eine wichtige Funktion im frühen Künstleraufbau. Zusätzlich zu den Konzerten bietet das Festival an allen Festivaltagen ein attraktives, kostenfreies Rahmenprogramm. Dazu gehören etwa öffentliche Künstlerinterviews und eine Open-Air-Bühne mit Zusatzkonzerten. Für das Jubiläums-Festival sind weitere Highlights in Planung.

Konzerte in außergewöhnlicher Atmosphäre

Das größte Opernhaus Deutschlands, das Festspielhaus, das opulente im klassizistischen Stil erbaute Kurhaus und das barocke Theater werden jedes Jahr eigens für das Festival zu Event-Locations umgebaut. Dort können Musikfans die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler in ganz außergewöhnlicher Atmosphäre erleben. Tickets können einige Wochen vor dem Festival online auf SWR3tickets.de erworben werden. Alle Infos und News zum „SWR3 New Pop Festival“ gibt es auf SWR3.de.

SWR3 New Pop Festival 2025

18. bis 21. September 2025 in Baden-Baden

Redaktioneller Hinweis: Datum angepasst (11.6.2025)

