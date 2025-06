Kurzbiografien der Künstler

Andreas Müller

Er imitiert, parodiert, politisiert, karikiert und musiziert: SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller ist der Mann der 1.000 Stimmen. Auf seinen Tourneen zieht Andreas Müller Tausende in die Hallen, wenn er Trends und tagesaktuelle Themen aufs Korn nimmt, Stimmen imitiert und sich dabei mit Synthesizer und Gitarre selbst begleitet. Für den Schöpfer von Kult-Radioserien wie „Feinkost Zipp“, „Die Lallers“ oder „Jogis Jungs“ ist Comedy ein Handwerk, das ohne Leidenschaft nicht funktioniert.

Do. 16.5.2019 | Salierhalle, 18 bis 19 Uhr

GlasBlasSing

Leere Flaschen sind für GlasBlasSing mehr als nur ein Abfallprodukt: In ihren Händen werden Glasflaschen zu faszinierenden Musikinstrumenten. Mit dem Blick für das Besondere verwandeln sie jeden Getränkemarkt in einen Konzertsaal – ob „Cokecaster-Flaschengitarre“, ein „Flachmanninoff-Xylophon“ oder eine „Jelzin-Orgel“. Nicht ohne Grund heißt ihr neues Programm „Flaschmob“.

Do. 16.5.2019 | Open Air vor der Brunnenhalle, 19:30 bis 20:30 Uhr

Mixed Show mit Tahnee und Suchtpotenzial

Vier Powerfrauen in einer Show. Mit 27 Jahren zählt Tahnee zu den jüngsten und erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands. Die Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt, begeistert mit ihren direkten, ehrlichen und gerade deshalb so lustigen Comedy-Programmen. Laut und lustig sind auch die beiden eskalationsfreudigen Musikerinnen Julia Gámez Martin und Ariane Müller alias „Suchtpotenzial“. Ob Konflikte zwischen Veganern und Fleisch-Fanatikern oder Politiker mit Größenwahn – das Duo überrascht mit gnadenlosem Humor. Lizzy Aumeier setzt die Zuschauer regelmäßig mit Lachkrämpfen außer Gefecht. Seit mehr als 20 Jahren steht die Kabarettistin und Musikerin auf der Bühne. Ihr Publikum liebt sie als „Super Lizzy“, die „Anti-Diva“ und „Sexgöttin aus der Oberpfalz“.

Do. 16.5.2019 | Salierhalle, 21 bis 22 Uhr

Änderung: Lizzy Aumeier entfällt krankheitsbedingt

Tobias Mann

In seinem aktuellen, sechsten Bühnenprogramm widmet sich Tobias Mann dem Thema Chaos. Der Satiriker, Stand-up-Comedian und Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2017 nimmt die Zuschauer mit auf eine Expedition in die Irrnis. Er macht dabei weder vor der großen Politik noch vor den Wirrungen des Alltags halt. Mit einer großen Portion Humor stellt er sich unter anderem der Frage, wohin Konsum und Kapitalismus führen.

Fr. 17.5.2019 | Salierhalle, 18 bis 19 Uhr

Fatih Çevikkollu

Als ausgebildeter Schauspieler kennt man Fatih Çevikkollu unter anderem aus der Fernsehserie-Serie „Alles Atze“. Auch in anderen TV-Formaten ist er regelmäßig zu sehen. Sein sechstes Solo-Programm widmet der Comedian dem Schein und dem Sein – den Nachrichten und den Fake-News. Denn die Echokammer der Realität lässt oftmals nur durch, was man hören will. Sein Programm „Fatihmorgana“ ist eine Einladung zum Perspektivwechsel.

Fr. 17.5.2019 | Kurhaus, 19:30 bis 20:30 Uhr

Hennes Bender

Mit seinem aktuellen Programm „Alle Jubeljahre“ präsentiert Hennes Bender die besten Nummern aus seinen fünfzig Lebensjahren. Das Publikum spielt dabei eine große Rolle, denn die Zuschauer entscheiden, was bei der Show des Komikers aus dem Ruhrgebiet gespielt wird.

Fr. 17.5.2019 | Open Air vor der Brunnenhalle, 19:30 bis 20:30 Uhr

Ralf Schmitz

Ihn kennt man aus unzähligen TV-Shows: als Comedian, Autor, Schauspieler, Synchronsprecher und als Improvisationstalent ist Ralf Schmitz seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Den Alltagsstress der Zuschauer verwandelt er auch in seinem aktuellen Programm „Schmitzeljagd“ in endlose Lachattacken. Er sinniert unter anderem über den Stress in jungen Jahren und fragt sich, warum trotzdem niemand alt werden will. Das Publikum lässt er aber auch an vielen weiteren Fragen teilhaben, mit denen er sich auf witzige Weise auseinandersetzt.

Fr. 17.5.2019 | Salierhalle, 21 bis 22 Uhr

Bernhard Hoëcker

Bekannt wurde der gebürtige Pfälzer vor allem durch die Sendungen „Switch“ und „Genial daneben“, für die er als Ensemblemitglied mehrfach die Auszeichnung „Deutscher Comedypreis“ erhielt. Derzeit tourt Comedian Bernhard Hoëcker mit seinem Programm „Morgen war gestern alles besser“ durch das Land.

Sa. 18.5.2019 | Salierhalle, 18 bis 19 Uhr

Katie Freudenschuss

Katie Freudenschuss sinniert gerne darüber, was alles anders gekommen wäre, wenn sie aus Schweden wäre, wieso Synapsen gefährlich sind und warum man nicht ohne Windmaschine S-Bahn fahren sollte. Da sie außerdem Improvisation und Popmusik liebt, ist sie seit vielen Jahren mit den Improvisationstheatern „hidden shakespeare“ und „Placebotheater“ auf hiesigen Bühnen unterwegs.

Sa. 18.5.2019 | Kurhaus, 19:30 bis 20:30 Uhr

Sascha Korf

Der selbsternannte Spontaneitäts-Experte entzündet auf den Bühnen Deutschlands ein witziges und schlagfertiges Feuerwerk der Sprache. Der Wahl-Kölner tritt den Kampf gegen das Verstummen an: Sein Programm ist pure Kommunikation – und zwar zwischen dem Publikum und ihm. Stets charmant und immer unvorhersehbar macht Sascha jeden Saal zur Bühne. „Aus der Hüfte, fertig, los!“ – das ist nicht nur seine Herangehensweise, sondern auch der Titel seines aktuellen Bühnenprogramms.

Sa. 18.5.2019 | Open Air vor der Brunnenhalle, 19:30 bis 20:30 Uhr

Eure Mütter

Andreas Kraus, Donato Svezia und Matthias Weinmann lieben als Comedy-Trio „Eure Mütter“ insbesondere die Situationskomik – gemischt mit Gesang und Tanz. Die Entscheidung für ihren besonderen Namen hat einen einfachen Grund: Wenn sie sich zu Beginn einer Show als „Eure Mütter“ vorstellen, spüren sie eine beruhigende Wirkung auf die Zuschauer.

Sa. 18.5.2019 | Salierhalle, 21 bis 22 Uhr