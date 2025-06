Drei Fragen an Comedy-Chef Andreas Müller

Wann haben die ersten Vorbereitungen für das diesjährige „SWR3 Comedy Festival“ begonnen?

Andreas Müller: Das liegt schon mehr als ein Jahr zurück – aber das ist bei den vielen Terminverpflichtungen, die die Acts heute haben ganz normal. Wir planen derzeit bereits die Inhalte für das „SWR3 Comedy Festival“ 2020. Auch das Planen und Einrichten von Auftrittsorten hat und braucht einen entsprechend langen Vorlauf.

Welche Neuerungen wird es in diesem Jahr geben?

Andreas Müller: In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal eine Mixed-Show im großen Saal. Auf den „Mädelsabend“ am 16.5. um 21:00 Uhr in der Salierhalle mit Tahnee, Suchtpotential und Lizzy Aumeier freue ich mich ganz besonders. Dann wagen wir dieses Mal Open Airs im Kurpark vor der Brunnenhalle mit „GlasBlasSing“ am Donnerstag, Hennes Bender am Freitag und Sascha Korf am Samstag. Die Fans von Kristian Thees können ihn bei den „SWR3 Live Lyrix“ als Moderator und Vertreter von Ben Streubel persönlich erleben. Außerdem streamen wir in diesem Jahr neben den Shows auch die Live-Talks mit Kemal Goga und seinen Gästen täglich ab 16 Uhr live vom Schlossplatz. Das Festivalradio wird in diesem Jahr von Sabrina Kemmer und Sebastian Müller präsentiert. Wie immer live aus dem „Comedy-Café“ vom Römerplatz.

Wie geht es mit dem „SWR3 Comedy Festival“ im nächsten Jahr weiter?

Andreas Müller: Wir haben dann bereits ein kleines Jubiläum. 2020 feiern wir dann nicht nur 30 Jahre deutsche Einheit, sondern auch 5 Jahre „SWR3 Comedy Festival“. Wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn man sich richtig amüsiert. Dazu lassen wir uns sicher wieder einiges einfallen.

Über Andreas Müller, Leiter SWR3 Comedy-Redaktion

Er imitiert, parodiert, politisiert, karikiert, musiziert. Er ist Comedian, Kabarettist, Satiriker, Humorist: SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller ist der Mann der 1.000 Stimmen. Er begeisterte sich schon früh für intelligente Komik. Sein eigenes Talent als Stimmenimitator fiel den Redakteuren von SWF3 bereits Anfang der 1990er-Jahre bei einer Hospitanz in der Musikredaktion auf. Kurz darauf begann er im Team von SWF3 als Parodist. Auf seinen Tourneen zieht Andreas Müller heute Tausende in die Hallen, wenn er Trends und tagesaktuelle Themen aufs Korn nimmt, Stimmen imitiert und sich dabei mit Synthesizer und Gitarre selbst begleitet. Seit 2007 leitet Müller die SWR3 Comedy-Abteilung. Für den Schöpfer von Kult-Radioserien wie „Feinkost Zipp“, „Die Lallers“ oder „Jogis Jungs“ ist Comedy ein Handwerk, das ohne Leidenschaft nicht funktioniert. Deshalb trifft Müller auch ins Schwarze, wenn er über seine Arbeit sagt: „Ich bin nur zum Spaß hier!“