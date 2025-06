per Mail teilen

3 Tage, 14 Shows mit mehr als 20 Comedians, davon 9 Newcomer-Acts im Dürkheimer Haus.

Das „SWR3 Comedy Festival“ findet vom 16. bis 18. Mai in Bad Dürkheim statt. Dabei stehen neben den Stars der Szene auch Newcomer und Nachwuchstalente auf den fünf Bühnen.



In diesem Jahr treten u. a. auf: Andreas Müller, Tahnee, Bernhard Hoëcker, Tobias Mann und Ralf Schmitz. Auf der New-Comedy-Bühne sind Künstlerinnen und Künstler wie Helene Bockhorst, Katharina Schmidt, Jonas Greiner und der letztjährige „SWR3 Comedy Förderpreis“-Gewinner Amjad zu sehen. Für den Comedy-Nachwuchs wird bereits zum vierten Mal der „SWR3 Comedy Förderpreis“ ausgeschrieben. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird im Finale am Festival-Samstag nach einem öffentlichen Auftritt ermittelt.

So lustig war das „SWR3 Comedy Festival“ 2019. Das waren die besten Gags aus drei Tagen Lachen in der Pfalz.

BÜHNENPROGRAMM

Donnerstag, 16. Mai 2019

18:00–19:00 Uhr Salierhalle Andreas Müller 19:30–20:30 Uhr Open Air vor der Brunnenhalle GlasBlasSing 21:00–22:00 Uhr Salierhalle Mixed Show mit Tahnee, Suchtpotenzial

Änderung: Lizzy Aumeier entfällt krankheitsbedingt 22:30–23:30 Uhr Dürkheimer Haus SWR3 New Comedy mit Jonas Greiner, Amjad und Helene Bockhorst

Freitag, 17. Mai 2019

18:00–19:00 Uhr Salierhalle Tobias Mann 19:30–20:30 Uhr Kurhaus Fatih Çevikkollu 19:30–20:30 Uhr Open Air vor der Brunnenhalle Hennes Bender 21:00–22:00 Uhr Salierhalle Ralf Schmitz 22:30–23:30 Uhr Dürkheimer Haus SWR3 New Comedy mit Alexandra Schiller, Jan Philipp Zymny und Simon & Ingo

Samstag, 18. Mai 2019

18:00–19:00 Uhr Salierhalle Bernhard Hoëcker 19:30–20:30 Uhr Kurhaus Katie Freudenschuss 19:30–20:30 Uhr Open Air vor der Brunnenhalle Sascha Korf 21:00–22:00 Uhr Salierhalle Eure Mütter 22:30–23:30 Uhr Dürkheimer Haus SWR3 New Comedy mit Tutty Tran, Sven Bensmann und Katharina Schmidt

RAHMENPROGRAMM

„SWR3 Live-Bühne”

An allen drei Festivaltagen gibt es an der „SWR3 Live-Bühne“ auf dem Schlossplatz ein kostenfreies Programm mit Künstlerinterviews und Stand-up-Einlagen der Comedians. Moderation: „SWR3 Morningshow“-Moderator Kemal Goga. Besucher, die keine Karten erhalten haben, können hier die Abendveranstaltungen live auf der Videowand verfolgen.

Donnerstag, 16. Mai 2019, ab 16 Uhr

16:00–16:15 Uhr Interview Andreas Müller 16:30–16:45 Uhr Interview GlasBlasSing 17:00–17:15 Uhr Interview Tahnee, Suchtpotenzial

Änderung: Lizzy Aumeier entfällt krankheitsbedingt 17:30–17:45 Uhr Interview New Comedy: Jonas Greiner, Amjad und Helene Bockhorst

Freitag, 17. Mai 2019, ab 15 Uhr

15:00–15:15 Uhr Interview Tobias Mann 15:30–15:45 Uhr Interview Fatih Çevikkollu 16:00–16:15 Uhr Interview Hennes Bender 17:00–17:15 Uhr Interview New Comedy: Alexandra Schiller, Jan Philipp Zymny und Simon & Ingo 17:30–17:45 Uhr Interview Ralf Schmitz

Samstag, 18. Mai 2019, ab 14 Uhr

14:00–14:15 Uhr Interview Eure Mütter 14:30–14:45 Uhr Interview Katie Freudenschuss 15:00–15:15 Uhr Interview New Comedy: Tutty Tran, Sven Bensmann und Katharina Schmidt 15:30–15:45 Uhr Interview Sascha Korf 16:00–16:15 Uhr Interview Bernhard Hoëcker 16:30–18:00 Uhr Live Comedy Finale „SWR3 Comedy Förderpreis“

Hinweis: Kurzfristige Änderungen möglich und vorbehalten.

Live-Lyrix

Songtexte, die unter die Haut gehen, Performances, die begeistern – die „SWR3 Live Lyrix“ sind Kult. SWR3 Moderator Ben Streubel sowie die Schauspieler Alexandra Kamp und Ron Spiess stellen die Inhalte verschiedener Songs schauspielerisch dar – mit tollen Kostümen und unglaublicher Intensität. Für das „SWR3 Comedy Festival“ hat die „SWR3 Live-Lyrix“-Crew mit Kristian Thees in Vertretung für Ben Streubel eine Spezial-Fun-Edition nur für das Festival-Publikum zusammengestellt: mit den lustigsten Hits – beziehungsweise mit den abgedrehtesten Übersetzungen.



Freitag und Samstag jeweils 18:15–18:45 Uhr und 21:15–21:45 Uhr auf der Dachterrasse des Kurhauses (bei schlechtem Wetter im großen Kursaal). Der Eintritt ist frei (begrenzte Kapazität).

Verlängerte Öffnungszeiten in den Geschäften



An allen drei Festivaltagen sind die Geschäfte in der Bad Dürkheimer Innenstadt bis 20 Uhr geöffnet.

Straßenkünstler



Vor dem SWR3 Comedy Café am Römerplatz gibt es Musik-Comedy von John Beton & the five Holeblocks.

Freitag und Samstag jeweils 19 und 20 Uhr

