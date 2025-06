Geistliche Musik in SWR2

Im Zuge seiner Programmschema-Änderungen gibt es bei SWR2 am Samstag von 19:05 bis 20 Uhr einen Hörspielplatz (bislang „Geistliche Musik“). Geistliche Musik bleibt dennoch elementarer Bestandteil von SWR2. Deshalb nimmt SWR2 zusätzlich an jedem letzten Samstag im Monat eine zweistündige Konzertstrecke für Geistliche Musik um 20:03 Uhr ins Programm. Damit ist es besser als bisher möglich, größere Werke der Geistlichen Musik in einen musikgeschichtlichen oder musikdramaturgischen Zusammenhang zu stellen. Wegen der längeren Sendezeit am Samstag kann SWR2 auf diesem Sendeplatz auch Konzertmitschnitte ungekürzt wiedergeben.

Selbstverständlich bleibt Geistliche Musik wie bisher auch auf den Programmplätzen wie „Kantate“, „Alte Musik“, „Jetzt Musik“ sowie auf den bestehenden Konzertstrecken erhalten. Auch wird die regionale Kulturförderung weiterhin eine wichtige Rolle spielen: SWR2 wird Mitschnitte Geistlicher Musik aus Kirchen und anderen Spielstätten, z. B. vom Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd im Mittags- oder Abendkonzert senden – und das nicht nur über Spezialprogrammierungen an den großen christlichen Feiertagen, sondern als Teil des Regelprogramms.

SWR2 bleibt, was es ist: ein Programm mit Qualität und Tiefgang. Das Programmschema muss indes dynamisch bleiben. Das kann im Einzelfall bedeuten, auch liebgewonnene Programmplätze und Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Ziel ist dabei aber stets, Kulturradio für viele Menschen anzubieten, am liebsten für alle.