Noch Fragen? FAQs

Geistliche Musik ist untrennbar mit dem Programm von SWR2 verbunden. Deshalb wird sie auch wie bisher auf verschiedenen Sendeplätzen stattfinden wie zum Beispiel "Kantate" am Sonntag oder auch in der Sendung "SWR2 Alte Musik". Geistliche Musik der Gegenwart finden die Hörerinnen und Hörer u. a. in „SWR2 Jetzt Musik“ oder auch in Konzertstrecken.



Zudem werden wir weiterhin Mitschnitte aus Kirchen oder anderen Spielstätten im Mittags- oder Abendkonzert senden. Das SWR2 Abendkonzert wird sich am letzten Samstag im Monat (20-22 Uhr) komplett der Geistlichen Musik widmen. Natürlich haben wir an großen christlichen Feiertagen auch immer die entsprechenden Spezialprogramme, in diesem Jahr z.B. die Matthäuspassion unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann.