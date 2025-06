Die Autorinnen Frédérique Veith und Marianne Wendt

Frédérique Veith

Frédérique Veith ist Deutsch-Französin und arbeitet nach ihrem Volontariat beim Saarländischen Rundfunk (SR) als Producerin, Autorin und Regisseurin in Berlin. Dabei realisiert sie in erster Linie dokumentarische Formate fürs Fernsehen, teils auch im Genremix mit Animationen und Reenactments. Ihr Hauptauftraggeber ist arte TV und das ZDF. Neben kulturellen Themen hat sie sich auf Wissensfernsehen spezialisiert. Darüber hinaus ist sie durch ihre langjährige Mitarbeit beim rbb immer wieder tief in die Geschichte Berlins eingetaucht, hat dafür nicht nur Archive durchwühlt, sondern auch Menschen animiert, über alte Fotos in ihre eigene Vergangenheit einzutauchen.

Marianne Wendt

Marianne Wendt studierte Architektur (TU München/UdK Berlin) und Theaterregie am Regie-Institut in Hamburg und arbeitete als Dramaturgin und Theaterregisseurin u.a. am Deutschen Theater Berlin. 2006/07 war sie Stipendiatin der Drehbuchwerkstatt München (HFF). Sie arbeitet als Drehbuchautorin und Headwriter für Film/TV sowie als Autorin und Regisseurin fürs Radio (Feature/Hörspiel). Die sechsteilige Miniserie „Eden“ (SWR/Arte France) hatte ihre Premiere 2019 im Wettbewerb der Seriesmania in Lille, die beiden ersten Folgen ihrer neuen ARD-Reihe „Der Irlandkrimi“ werden im Oktober 2019 ausgestrahlt.



Für ihre Rundfunkarbeiten bekam sie diverse Preise, z.B. den Medienpreis der Kindernothilfe für das Feature „Eine Pille für den Zappelphilipp“ (RBB 2014), den Otto-Brenner-Preis für das Feature „Immer im Verborgenen“ (RBB 2010), den deutsch-polnischen Journalistenpreis („Morgen sind wir glücklich“, SWR 2011) und eine Nominierung für den ARD-Hörspielpreis („Die Raben des Barbarossa“, SWR 2007).