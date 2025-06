SWR verbessert DAB+-Versorgung im Jagsttal

Neuer Standort Langenburg in Betrieb genommen / deutlich verbesserter digitaler Radioempfang daheim und unterwegs

Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Baden-Württemberg weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standorts Langenburg verbessert sich in den jeweiligen Regionen die DAB+-Versorgung. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+-Ensemble „SWR BW N“ Kanal 9D folgende Programme zu empfangen: SWR1 BW, SWR Kultur, SWR3, SWR4 BW (SWR4 Heilbronn, SWR4 Karlsruhe, SWR4 Mannheim, SWR4 Stuttgart und SWR4 Ulm), SWR Aktuell und DASDING.

Bessere Versorgung mit DAB+ auch in ländlichen Regionen

Die Inbetriebnahme des Standortes Langenburg erfolgt am Dienstag, 8. April 2025. Durch die Inbetriebnahme des Standortes verbessert sich die DAB+ Versorgung im Jagsttal/Hohenlohe entlang der L1025 und K2542 zwischen Ailringen und Eichenau, sowie im Raum Mulfingen, Sonnhofen, teilweise in Berndshofen, in Ober- und Unterregensbach und auch in Blaufelden im Frequenzblock (Kanal) 9D.

Digitale Qualität im Autoradio

DAB+ steht für „Digital Audio Broadcasting“, die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR, technischeberatung@SWR.de , Tel. 07221 929 23234, wenden.

