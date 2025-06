Einladung zum persönlichen Dialog „… trifft SWR“

per Mail teilen

Wir wollen zeigen, wie wir arbeiten, welche Themen wir setzen und warum – und wir wollen wissen, wie wir in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen wahrgenommen und beurteilt werden. Ob persönlich im Funkhaus oder in digitalen Online-Events – „…. trifft SWR“ gibt Einblicke in die Berichterstattung beim SWR und bietet die Chance, sich mit Verantwortlichen direkt auszutauschen und zu diskutieren.

Zu Gast waren etwa Vertreter:innen aus Landwirtschaft, Menschen, die sich hauptberuflich und ehrenamtlich für Europa engagieren, aus der Start-up-Szene, Kommunikationsverantwortliche der Polizei in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aus Umwelt-Organisationen, dem Gesundheits- und Pflegesektor, Vertriebenenverbände, Vertreter:innen von Wirtschafts- und Sport-Verbänden, von Unis und Hochschulen, aus der queeren Community und vielen anderen Multiplikatoren-Gruppen mehr. Worum es jeweils konkret ging, was genau diskutiert wurde, finden Sie gebündelt auf dieser Seite.